跟進台積電和聯電 世界先進擬發行上限50億元綠債

晶圓代工廠世界先進（5347）跟進台積電（2330）、聯電（2303）的腳步，今（2）日召開董事會通過發行無擔保普通公司債（綠色債券），規模上限為50億元，用以支應綠色環保相關的資本支出。

圓代工龍頭台積電去年底就公告，將發行當年度第六期無擔保普通公司債，為台積電首度發行綠債，發行總金額達新台幣120億元，資金將用於綠建築相關支出。

聯電則於今年2月召開董事會，決議將發行無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣150億元，用途包括增購設備和綠色環保相關支出。

半導體製造也屬用水、用電多的耗能產業，隨著世界先進也跟進發行綠債，綠債在晶圓代工產業蔚成風氣。

此外，世界先進今日董事會也通過配息基準日，除息交易日訂在8月20日，現金股利發放日則為9月15日。世界先進今年擬配發每股3.5元現金股利，盈餘配發案將待8月13日股東會討論。