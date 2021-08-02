聯發科攜手愛立信 創全球5G毫米波上傳速度最高紀錄

IC設計大廠聯發科（2454）在5G毫米波 (mmWave) 技術再傳捷報。日前與國際網通大廠愛立信 Ericsson)執行了毫米波頻段4載波上行載波聚合的技術測試(ULCA)，創下業界最高495 Mbps傳輸速率的紀錄，在5G NR達到425 Mbps加上4G LTE達70 Mbps，該速度為目前水準的兩倍，其優異表現對 5G 毫米波的啟用深具里程碑的意義。

聯發科表示，這項上行載波聚合測試項目，為業界首創，將為電信商的上行鏈路應用提供更好的速度和容量，使用虛擬實境及擴增實境時流暢進行，使用行動裝置視訊時不定格、不斷訊。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理潘志新說，這次與愛立信攜手合作，成功展示領先全球的毫米波上行技術，再次為5G發展創下新的里程碑，並將5G的效能推至極限，為5G毫米波開闢了一條快速、穩定和高效率的捷徑。

潘志新進一步表示，聯發科推出的M80 5G晶片組，同時支援毫米波和Sub-6GHz雙5G頻段，為使用者帶來高速連網的5G暢快體驗。因技術的優異表現，目前聯發科的5G技術已得到全球100多個電信公司的驗證，將持續與全球合作夥伴緊密合作，為消費者帶來更快速、更可靠的5G體驗。

愛立信5G RAN產品線負責人Hannes Ekström表示，公司在過去的成功基礎上持續前進，打破自己的上傳速度記錄。此次以近500 Mbps的最高速率，與聯發科技一起創下最新的里程碑，並展示如何結合毫米波和載波聚合技術，在上行鏈路中提供前所未有的資料傳輸速度。 這意味著愛立信的客戶可以透過更高的上行速率來強化他們的5G產品，進而大幅改善使用者體驗。

台灣愛立信新事業部門副總經理暨終端互連測試中心負責人周大企表示，：台灣愛立信終端互連測試中心與聯發科過去十多年以來在晶片的研發與驗證測試上一直保持緊密合作。在5G毫米波的合作上，更從瑞典的愛立信實驗室擴展到聯發科台灣總部的開放場域驗證。未來也將持續合作，透過大量可靠性驗證，達成在不同國家的5G實網環境的最佳性能優化。

長期以來，從上網到串流媒體服務，下行鏈路表現或下載速度一直在用戶的網路使用行為中佔有主導地位。 然而，隨著新冠肺炎疫情帶動世界各地的人們在家工作或學習，上行鏈路或上傳速度性能的重要性也益發彰顯。

上傳速度除了決定資料從電腦或行動裝置發送到網路的速度，包括將文件如照片和影片等上傳到社群媒體或協作工具中，對於視訊會議圖像和聲音品質也極其關鍵。

在使用Skype或Microsoft Teams等應用程式時，強大的上行鏈路傳輸能減少或終結螢幕畫面停格、音質損壞的情形。 更快的上行鏈路，也能改善網路電話IP語音 (VoIP) 和線上遊戲體驗。