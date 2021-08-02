台積電南科18a廠今陸續復產 估計晚間可全數恢復

台積電18a廠受氧氣槽汙染，經約三個工作天清理，今日上午逐步復產，不過根據供應商訊息，由於公司對整個製程恢復作業相當謹慎，今日上午才啟動約7%的產能，經檢測製程徹底排汙後，下午才逐步增加投片量，預估今日晚間投片量可恢復至九成，應該很快會全數恢復滿載。

台積電18a這次發生氣氣槽汙染事件，初步調查是氣體供應商的聯亞氣體聯結18a氧氣槽的導管發生膠裂，導致製程所需的氧氣受汙染。

不過讓人感到意外的是，台積電廠務的監控系列卻未即時發出警告，才會導致重要製程產線受到汙染，業界稱這屬於生產作業最基本的防護程序，台積電卻未即時發現，實在不可思議。

所幸在廠務全力動員下，台積電18a廠產線可望在今晚恢復正常運作，外界一度擔心會波及蘋果新一代處理器供應的危機，應可解除。