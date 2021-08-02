送電腦至部落教會 資策會、華碩、世豐電力熱心接棒

資策會為消弭數位落差，協助原鄉部落達成更多夢想，於8月1日原住民族日舉行「2021原鄉部落，數位關懷」線上活動，由資策會國際處處長黃瓊雅主持，邀請台灣原住民各地教會代表和越南、印尼、巴拉圭等海外學員出席。

世豐電力公司特別為花蓮縣卓溪鄉的18個原鄉教會，爭取到由資策會及ASUS華碩文教基金會提供的18台電腦慈善捐贈，希望投入原鄉部落，幫助鄉民完成更多夢想，獲得卓溪鄉鄉長呂必賢的肯定與感謝。

秉持企業公民社會責任，資策會國際處發起「原鄉部落，數位關懷」再生電腦捐贈計畫，希望建立有愛與熱情捲動的「循環型社會」。資策會將整修後的再生電腦捐贈給偏鄉地區，期望有效提升偏鄉部落的數位應用能力。

今年疫情擴大，華碩文教基金會6月間捐贈500台愛心再生電腦及設備給雙北及全台偏鄉學校，讓學童居家線上學習不中斷。「2021原鄉部落，數位關懷」捐贈168台再生電腦，引領數位教學，讓原鄉部落、教會及國中小學停課不停學。

送電腦到偏鄉的活動源起於2004年，當時資策會在 921 震央的南投縣中寮鄉，建置了全國第一個數位機會中心（Digital Opportunity Center，簡稱DOC），目的是為了縮減城鄉的「數位落差」，協助偏鄉創造「數位機會」。

此次卓溪鄉獲贈電腦的教會，包括：立山村的山里部落：道賽長老教會、山里真耶穌教會及古村部落：思窪薩爾長老教會、立山真耶穌教會;崙山村的崙太基督長老教會、崙山基督長老教會;太平村的太平部落：太平基督長老教會、太平天主堂及中平基督長老教會（中平部落）、中興基督長老教會（中興部落）;卓溪村的卓溪基督長老教會、卓溪天主堂;卓清村的卓樂基督長老教會、清水基督長老教會，以及古風村的古風基督長老教會、崙天基督長老教會、石平基督長老教會。