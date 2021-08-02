新日興大咬新蘋單 Q3起營運回溫

軸承大廠新日興（3376）歷經上半年營運低潮後，下半年在蘋果新品加持下，有望加足馬力衝刺。法人預估，新日興受惠新款MacBook以及AirPods 3即將上市，下半年營運優於上半年，展望從原先混沌不明，已逐步轉為樂觀。

法人指出，從蘋果新品發表時程推算，新日興最快將在8月起，營收會有顯著成長，並且一路暢旺至年底，預估新日興第3季營收將季增37%，而第4季則會是全年營收高峰。

新日興今年上半年因筆電IC零組件缺料，加上立訊與歌爾在越南的組裝廠受疫情因素影響，致使軸承產品出貨卡卡，營收、獲利表現均呈現低迷狀態，不如市場預期。

不過，近期筆電IC缺料問題已逐步緩解，而立訊越南廠也逐步恢復產能，加上蘋果新品上市在即，本季度已加強拉貨力道，有助於推升新日興營運表現從谷底翻揚。

法人進一步指出，今年MacBook出貨量將成長10%，來到2,200至2,300萬台，而AirPods出貨量約年減8%，來到7,200萬台，兩項產品下半年出貨將明顯較比上半年強勁，而明年出貨量還會持續攀升。

除蘋果新品外，新日興也進軍折疊手機應用，由於折疊手機軸承因折疊次數遠大於一般消費性電子產品，為顯著規格升級的零組件，而新日興具技術優勢，可望受惠於此趨勢。

據悉，新日興目前主要鎖定美系手機客戶，主因大陸手機廠具排他條款，而韓系手機廠更偏好韓系供應商，但美系客戶今、明年發表折疊手機機率低，將持續追蹤後續進展。