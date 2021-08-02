球后戴資穎金牌戰吸睛 再創MOD收視紀錄

世界球后戴資穎昨（1）日羽球女單金牌戰，小戴再度把ELTA.TV的收視數據推升，該時段最高在線人數逼近40萬人，ELTA.TV網站單日總瀏覽數(page view)逾1300萬次；MOD愛爾達體育台也出現「雙位數的收視率」，創MOD的收視新紀錄，小戴「收視女王」的稱號實至名歸。

愛爾達表示，昨日的東京奧運賽事，讓全國觀眾high翻天。高球好手潘政琮在加洞賽擊退前球王麥克羅伊等好手，拿下銅牌。「鞍馬王子」李智凱揮別落馬陰影，鞍馬項目全力一戰，以總分15.400摘銀，拿下台灣體操史上第一面獎牌。眾所矚目的羽球女單金牌戰，戴資穎苦戰3局，雖無緣摘金，不過仍勇奪生涯首面奧運銀牌。台灣選手優異的表現，帶動東京奧運收視熱潮。不管是電視頻道收視率或是ELTA.TV的收視流量等數據，都創下新紀錄。

根據GA分析，昨天傍晚ELTA.TV的在線觀賞人數就開始增加，李智凱的出賽締造第一個收視高峰。晚間八時後，在線觀賞人數大幅度增加，大家都用行動來力挺戴資穎。小戴出賽的這個時段，最高在線人數逼近40萬人，遠高於四強戰(約18萬人)，小戴的高人氣由此可見。也因為台灣選手的精湛表現，讓ELTA.TV網站單日總瀏覽數(page view)逾1,300萬次，是東京奧運開幕以來最高的一次，瀏覽數(page view)加總累計為7,600萬次，有機會在奧運結束前突破1億次的佳績。

愛爾達表示，精采的比賽內容也反映在頻道收視率上，「鞍馬王子」李智凱與「世界球后」戴資穎接連出賽下，愛爾達電視體育頻道收視率有翻倍成長，每個年齡層收視率平均在5以上，小戴羽球金牌戰的MOD收視率高點逼近20，締造MOD收視率的新紀錄。羽球彷彿國球讓全民守在電視機前，為選手一同集氣加油的景象。

愛爾達指出，看準全民關注東京奧運的熱潮及久違的雙位數收視率的帶動下，廣告主不分業種業別紛紛加碼投資廣告讓品牌曝光，期盼在台灣選手的獎牌加持下，在消費者心目中留下品牌印象，力拼防疫解封後的業績。

目前中華隊累積2金4銀4銅，加上拳擊好手黃筱雯打進4強，保底銅牌，目前中華隊在東京奧運的獎牌數已來到11面，愛爾達表示，雖然東京奧運已進入後半段的賽程，後續仍有桌球團體賽、空手道等賽事，我國的奪牌數有機會再增加。而在東京奧運之後，MOD愛爾達電視將持續為觀眾提供2020年夏季帕拉林匹克運動會(8/24起)，一同見證這群生命的勇者克服身心障礙，在運動場上挑戰自我的奮戰精神。