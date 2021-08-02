中華隊穿金戴銀 中華電Hami Video總瀏覽量破2億

中華隊英雄在奧運拿牌喜訊連連，繼黃金組合李洋/王齊麟於7月31日取得羽球男雙金牌，台灣羽球天后戴資穎和李智凱也在8月1日分別取得羽球女單及鞍馬銀牌，突破我國奧運史上最佳紀錄，中華電信（2412）表示，MOD、Hami Video也一舉刷新轉播收視紀錄，雙平台總計創下375萬人的奧運收視新里程碑！

中華電信表示，這次隨辦隨看，用手機、平板、電腦、電視無縫追看賽事的中華電信OTT平台Hami Video也成為國內最火熱的APP，在開賽第八天寫下驚人的史上新紀錄，總瀏覽量(page view)創下破2億的發燙成績。其中，8月1日戴資穎爭金的羽球女單之夜，單日最高流量(page view)更衝破2,000萬次。

中華電信表示，Hami Video自7月31日至8月1日中華隊羽球男雙李洋/王齊麟、羽球女單戴資穎、鞍馬李智凱比賽期間，吸引大量客戶下載Hami Video APP，連續10天蟬聯App Store下載數第一名，奧運開打至今，新增付費用戶數近20萬戶，除了觀賞奧運賽事的運動館外，也一舉帶動影劇館訂閱成長1.3倍。

中華電信指出，隨著MOD、Hami Video流量連日創新高，沒有預先卡位的廣告主也在奧運進入第二週後，趕緊搶搭這波熱潮商機，有將近五成的廣告主在奧運開幕後向代理商詢問奧運廣告相關資訊，MOD、Hami Video整體廣告曝光量在第二個週末(7/31~8/1)亦較首週(7/24~7/25)狂飆超過3倍，手遊與精品廠商緊急追單的熱度前所未見，整體奧運廣告詢問度已超越上屆奧運的10倍。

中華電信表示，MOD、Hami Video「一站式奧運專區」收錄本屆精彩賽事，可無限次回看的賽事隨選VOD也大受國人絕讚好評，今年由世界球后戴資穎領銜出戰的羽球果不其然登上國人最愛的隨選賽事寶座，還有奧運金牌得主李洋/王齊麟黃金組合、郭婞淳舉重奪金瞬間、奧運開幕典禮、林昀儒桌球的精彩表現，即使未能追看的精彩賽事直播，仍可透過VOD隨選隨看，不受時間、地點的限制，次次重播、次次感動。