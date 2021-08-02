愛立信攜聯發科 創5G毫米波上行速度最快紀錄

愛立信宣布和聯發科（MediaTek）攜手再創佳績，雙方合作在5G毫米波（mmWave）頻段執行4載波(4CC) 上行載波聚合(UL CA)，創下業界最高495 Mbps傳輸速率的紀錄，包含在5G NR達到425 Mbps加上4G LTE達70 Mbps，速度整整為目前兩倍，對5G毫米波的啟用，再創新里程碑。

愛立信強調，這項上行載波聚合測試項目為業界首創，將為電信商的上行鏈路應用提供更好的速度和容量，使用AR/VR時流暢進行，使用行動裝置視訊時不定格、不斷訊。

愛立信表示，長期以來，從上網到串流媒體服務，下行鏈路表現或下載速度一直在用戶的網路使用行為中佔有主導地位。 然而，隨著Covid-19疫情帶動世界各地的人們在家工作或學習，也凸顯出上行鏈路或上傳速度性能的重要性。

愛立信指出，上傳速度除了決定資料從電腦或行動裝置發送到網路的速度，包括將文件（例如照片和影片）上傳到社群媒體或協作工具中，對於視訊會議圖像和聲音品質也極其關鍵。在使用Skype或Microsoft Teams等應用程式時，強大的上行鏈路傳輸能減少或終結螢幕畫面停格、音質損壞的情形。 更快的上行鏈路，也能改善網路電話IP語音（VoIP）和線上遊戲體驗。

愛立信5G RAN產品線負責人Hannes Ekström表示，愛立信打破自己的上傳速度記錄，以近500 Mbps的最高速率，與聯發科一起創下最新的里程碑，並展示如何結合毫米波和載波聚合技術，在上行鏈路中提供前所未有的資料傳輸速度。 這意味著我們的客戶可以透過更高的上行速率來強化他們的5G產品，進而大幅改善使用者體驗。

台灣愛立信新事業部門副總經理暨終端互連測試中心負責人周大企表示，台灣愛立信終端互連測試中心（ EDAV）與聯發科技過去十多年以來在晶片的研發與驗證測試上一直保持緊密合作。在5G毫米波的合作上，更從愛立信實驗室擴展到聯發科技總部的開放場域驗證。未來也將在NR-DC雙連接或是毫米波載波聚合上持續合作，透過大量可靠性驗證，達成在不同國家的5G實網環境的最佳性能優化。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新說，與愛立信攜手合作，成功展示領先全球的毫米波上行技術，再次為5G發展創下新的里程碑，並將5G的效能推至極限，為5G毫米波開闢了一條快速、穩定和高效率的捷徑。

潘志新進一步表示，聯發科推出的M80 5G晶片組，同時支援毫米波和Sub-6GHz雙5G頻段，為使用者帶來高速連網的5G暢快體驗。由於技術上的優異表現，目前聯發科技的5G技術已經得到全球100多個電信公司的驗證，將持續與全球合作夥伴緊密合作，為消費者帶來更快速、更可靠的5G體驗，以領先的實力樹立業界里程碑。