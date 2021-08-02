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台達進駐新加坡「榜鵝數碼園區」打造智慧生活

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）今 (2) 日宣布於新加坡「榜鵝數碼園區」打造貨櫃型植物工場，並於展示中心導入樓宇自動化方案，實際呈現推動智慧城市發展的最新科技。

台達電表示，榜鵝數碼園區是新加坡首個智慧商業園區，由新加坡政府法定機構JTC Corporation（下稱裕廊集團）整體規劃，台達為四家首批加入的國際企業之一，此次整合旗下工業自動化、風扇與散熱解決方案、LED照明等產品與系統，建置了一座12公尺長的貨櫃型植物工場，能穩定提供無毒、低碳的高品質蔬菜，且僅需傳統的耕種方式不到5%的用水量，透過科技來解決水資源稀缺等環境問題，期能讓世界更加永續。

台達電新加坡總經理古馥華表示，台達的經營使命是『環保 節能 愛地球』，我們透過不斷創新來提供更智能、更節能的解決方案，來減少電力、水等自然資源的耗用，期許能協助製造、建築、農業等重要領域逐步邁向永續。我們很高興能與裕廊集團以及其他國際企業、學術界與貿易協會等不同夥伴合作，來加速新加坡的數位創新。

台達貨櫃型植物工場整合台達的工業自動化、無刷直流風扇、LED照明以及智慧監控系統來優化蔬菜的生長環境，並能為種植管理者提供數據分析及遠距監控以協助營運決策。在12公尺的貨櫃系統中，每月可生產高達144公斤的皺葉萵苣。

有別於其他的水耕系統，台達的解決方案採用模組化設計，提供絕佳的未來擴充彈性，透過客製化調整可同時種植高達46種的植物。此外，相較於傳統的蔬菜耕作，僅需不到5%的用水量，大量減少水資源的耗用。

在榜鵝數碼園區的展示中心，台達電更導入樓宇自動化解決方案，讓更多人能體驗智慧生活。透過子公司LOYTEC的IoT樓宇自動化管理平台，串聯了空調、照明、能源管理與安防等系統，提供人性化的晝夜節律智慧照明、室內空氣品質監控、人流監測等功能；所有資訊都與園區開放數位平台對接，方便遠端監控並透過機器學習持續優化建築物的營運管理。

台達電 新加坡

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