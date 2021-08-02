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聯電擴產 亞翔接設備訂單

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

晶圓代工二哥聯電（2303）積極擴廠中，今（2）日公告取得廠務設備，共斥資近61.52億元，向亞翔（6139）購買一批廠務設備，作為生產用途。

聯電在宣布將擴建南科Fab 12A P6廠區產能後，就於4月份的法說會上調今年的資本支出規模，全年資本支出至23億美元，較去年大增1.3倍，也比原計畫多出五成。

聯電並於上月底召開董事會通過最新的318.95億元資本預算案，資金用途將用來擴增產能。

由於半導體產能供不應求，聯電計畫擴充在台南科學園區 Fab 12A P6廠區產能，將採28奈米製程、月產能2.75萬片，客戶將以議定價格預先支付訂金。

聯電計畫擴建產能預計2023年第2季投產，總投資金額新台幣1,000億元，未來三年，聯電在南科的投資金額達1,500億元。

在短期營運面部分，聯電第2季因營收和毛利率同步成長，上季毛利率更超過三成，帶動單季獲利達到119.4億元，季成長一成，每股稅後純益0.98元，累計上半年每股純益有1.83元。

聯電總經理王石指出，展望未來，在包含5G和電動車的大趨勢下，第3季的需求仍然強勁，包括8吋及12吋整體供給面緊張狀況預料將會持續。藉由產品組合進一步的優化、降低成本以及生產效率的提升，預期聯電毛利成長動能將可持續到第3季。

聯電第2季產能利用率超過100%，將延續到下半年，加上代工價格持續向上，法人預估，該公司今年每股純益可望超過4元。

聯電

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