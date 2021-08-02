永豐、中信客製化電動車指數發布 都網羅台積電

瞄準電動車浪潮，臺灣指數公司受託客製化編制、集結台股電動車概念股的「特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」（簡稱「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」）及「特選台灣綠能及電動車指數」，並自8月2日起委請證交所每五秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」是永豐投信委託編制的指數，「特選台灣綠能及電動車指數」則是中國信託投信委託編制，值得注意不同於過去指數公司會優先發布並委請證交所計算即時指數，永豐和中信投信已在7月底前後向金管會申請募集連結兩支指數的ETF。

臺灣指數公司表示，「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」以上市櫃公司為母體，運用上市上櫃公司產業分類、產業價值鏈資訊平台選取智能車用電子與綠能關鍵產業，及利用財團法人車輛研究測試中心篩選的上市櫃電動車供應商名單，建立智能車供應鏈八大關鍵產業群組。

自符合流動性及獲利指標篩選標準者，依發行市值從各關鍵產業群組分別挑6~8檔股票，合計選出50檔成分股為指數成分股。十大成分股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、群創（3481）、聯詠（3034）、大立光（3008）及華碩（2357）。

該指數預計每年6月和12月定期檢視成分股，回測2016年6月至2021年6月底的累積報酬率為183.3%，2020年殖利率約4.6%，表現均優於加權報酬指數的148.3%及4.3%。

「特選台灣綠能及電動車指數」則以上市櫃普通股為母體，通過流動性檢驗，以最近12季股東權益報酬率（ROE）平均為正值，搭配財團法人車輛研究測試中心篩選的上市櫃電動汽車供應商名單，參考財團法人工業技術研究院新興能源產業年鑑，依公司治理評鑑結果、公開資訊觀測站以及產業價值鏈資訊平台等公開資料，設計綠能和電動車關聯產業群組。

最後選出50檔具綠能及電動汽車關聯產業代表性的股票為成分股。十大成分股為台積電、鴻海、台達電、中鋼（2002）、南亞（1303）、華碩、中租-KY（5871）、聯發科、光寶科（2301）及中美晶（5483）。

另特選台灣綠能及電動車指數，採用自由流通開平方市值加權計算指數，且為維持關聯產業代表性和分散性，對綠能及電動汽車產業群組成分股權重總和各設下限10％，半導體產業群組不得超過25％；個別成分股權重則不得超過15％或低於0.5％，前五大成分股權重總和不超過65％。

目前基金公司委託編制的客製化指數，愈來愈常有個股或前五大成分股權重設限，剛募集完畢的中信小資高價30 ETF也有單一個股和前五大成分股限制，而中信投信可能「三連發」的台股ETF-中信關鍵半導體（00891）、小資高價30 ETF、綠能及電動車ETF，都同時買了台積電、聯發科。