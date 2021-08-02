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聯發科攜愛立信 創5G毫米波上傳速度最快

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

國內IC設計龍頭聯發科（2454）在5G毫米波（mmWave）技術再傳捷報，日前與國際網通大廠愛立信（Ericsson）執行了毫米波頻段4載波（four-component carrier, 4CC）上行載波聚合的技術測試（UL CA），創下業界最高495 Mbps傳輸速率的紀錄。

這份紀錄是在5G NR達到425 Mbps加上4G LTE達70 Mbps，該速度為目前水準的兩倍，聯發科認為，其優異表現對5G毫米波的啟用深具里程碑的意義。

聯發科指出，這項上行載波聚合測試項目為業界首創，將為電信商的上行鏈路應用提供更好的速度和容量，使用虛擬實境及擴增實境時流暢進行，使用行動裝置視訊時不定格、不斷訊。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理潘志新說：「本次與愛立信攜手合作，成功展示領先全球的毫米波上行技術，再次為5G發展創下新的里程碑，並將5G的效能推至極限，為5毫米波開闢了一條快速、穩定和高效率的捷徑。」

潘志新進一步表示，聯發科技推出的M80 5G晶片組，同時支援毫米波和Sub-6GHz雙5G頻段，為使用者帶來高速連網的5G 暢快體驗。

潘志新指出，由於技術上的優異表現，目前聯發科技的5G技術已經得到全球100多個電信公司的驗證，將持續與全球合作夥伴緊密合作，為消費者帶來更快速、更可靠的5G體驗，以領先的實力樹立業界里程碑。

愛立信5G RAN產品線負責人Hannes Ekstrom表示：「我們在過去的成功基礎上持續前進，打破了自己的上傳速度記錄。我們以近500 Mbps的最高速率，與聯發科技一起創下最新的里程碑，並展示如何結合毫米波和載波聚合技術，在上行鏈路中提供前所未有的資料傳輸速度。

他指出，這意味著我們的客戶可以透過更高的上行速率來強化他們的5G產品，進而大幅改善使用者體驗。

5G 4G 聯發科

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