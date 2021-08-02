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群創製程水回收率高達96.2% 獲節水績優單位肯定

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
群創氟系廢水回收系統，以高低濃度分流，經樹脂+活性碳+RO，可將水回收至製程使用。業者／提供
群創氟系廢水回收系統，以高低濃度分流，經樹脂+活性碳+RO，可將水回收至製程使用。業者／提供

因應全球氣候變遷加劇帶來的供水缺口及營運風險，群創（3481）光電致力提升節水績效，積極配合政府「節約用水」、「有效管理」、「多元開發」及「彈性調度」四大智慧水管理政策，目前台灣廠區的製程水回收率平均高達96.2%，遠高於同業水平，其中10座廠區已榮獲經濟部水利署節水績優單位殊榮。

甫獲頒經濟部水利署109年節約用水第一名特優獎的群創台南T6廠，透過生物、薄膜、樹脂及活性碳等水回收處理技術，將廢水轉化成為超純水(UPW)，再回供製程端使用，有效降低單位基板面積的自來水用量高達66% (2017年至2020年)，廠務可回收水量達1.7萬 噸/天。

群創董事長暨執行長洪進揚表示：「面對氣候變遷加劇造成的用水危機，群創長期聚焦節水及回收再利用，落實日常節水與缺水調適管理，2020年台灣廠區單位面積用水強度為0.26 (m3/m2)，成效大幅領先面板同業，製程回收再利用水量也高達290百萬噸/年，約當11.68萬座標準泳池水量，單位產出面積用水量已下降20% (2020年 vs. 2016年)，儘管各項節水績效已為業界標竿，群創仍會不斷精進，持續提升用水績效。」

今年台灣迎來半世紀以來最嚴重乾旱，群創配合政府限水管制政策，其中台南廠區針對生物廢水回收、除鉬廢水回收、次級用水回收等節水設備，投資新台幣1.3億元。並從2020年10月啟動自主節水，截至今年6月水情解除，節水總量高達99萬噸，相當於台南市一天的自來水用水量，除了優於政府要求的節水水量79萬噸，同時也把3萬趟次水車省下了。

群創透過系統化與數據分析進行內部水情監控管理，導入「i-FM管理系統」監控內部水情，精進水資源管理效率。此外也積極與業界交流節水及回收水使用技術，2020年受經濟部工業局之邀分享產業旱災應變與節水，今年於台南市節水宣導座談會闡述群創節水經驗，透過實務經驗分享，協助各企業提升節水成效。

展望未來，群創將積極評估ISO46001水資源效率管理系統，設定2025年單位面積用水下降30%的長期目標(2025年vs.2016年)，同時持續響應政府再生水使用政策，南科廠區將於今年8月啟用台南永康再生水廠 (第一期用水量1,500噸/天)，並逐步規畫路科廠區爭取參與北高雄再生水計畫，以行動支持水資源永續利用，將群創永續發展策略與聯合國永續發展目標持續連結，落實接軌國際永續趨勢。

群創台南T6廠獲經濟部水利署109年節約用水第一名特優獎。業者／提供
群創台南T6廠獲經濟部水利署109年節約用水第一名特優獎。業者／提供

群創 經濟部

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