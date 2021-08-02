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虛擬貨幣價格驟跌 削弱Q3 Graphics DRAM市場動能

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
虛擬貨幣市場在多國政府介入下，致使過去兩個月內價格驟跌，成為影響第3季graphics DRAM市場逐漸走弱的關鍵原因。（路透）
虛擬貨幣市場在多國政府介入下，致使過去兩個月內價格驟跌，成為影響第3季graphics DRAM市場逐漸走弱的關鍵原因。（路透）

TrendForce調查，目前電競相關產品、遊戲機及其零組件持續受惠於宅經濟效應，整體需求維持穩健。不過，虛擬貨幣市場在多國政府介入下，致使過去兩個月內價格驟跌，成為影響第3季graphics DRAM市場逐漸走弱的關鍵原因。

其中，又以現貨市場價格變動最為劇烈；然合約市場則在原廠優先生產server DRAM，加上大型買方仍掌握多數貨源的情況下，進而帶動第三季graphics DRAM合約價漲幅達10~15%。

展望第4季，由於graphics DRAM屬於淺碟市場，價格突然反轉或是漲跌幅相較主流產品更為劇烈。TrendForce認為，若虛擬貨幣價格持續疲弱不振，以及智慧型手機與PC隨著疫情與長短料等問題使生產目標逐漸下修，則第4季graphics DRAM價格恐上漲不易，整體將與第3季大致持平。

現貨市場方面，以演算法最為相關的乙太幣（ETH）走勢與其最具關連性。由於近期各國政府及監管機關對於虛擬貨幣的打壓，導致乙太幣在兩個月內跌幅超過五成，挖礦誘因也因此大減。此也意味著有相當多的挖礦用顯卡被迫流入二手市場，致使現貨市場的顯卡價格於過去一個多月以來，跌幅落在20~60%不等，並依照不同的品牌及新舊程度而有差異，且顯卡價格全面走跌的現象也進一步壓抑graphics DRAM現貨市場的需求量。

據TrendForce了解，GDDR6本月現貨均價雖仍高於目前合約價，但價差正在快速收斂當中，對GDDR6未來的價格走勢將產生負面影響。而僅應用在舊顯卡的GDDR5交易情況更是冷清，現貨均價甚至已低於目前合約價約兩成，舊顯卡在供過於求的情況下，使得其搭載的GDDR5需求不再熱絡。

合約市場方面，在原廠以優先生產server DRAM為主的情況下，賣方仍相對擁有低庫存的優勢；而就目前獨立顯卡的生態，買方如NVIDIA仍採取bundle sales的模式（亦即購買其GPU須兼向其購買graphics DRAM）。

在NVIDIA與 AMD掌握多數貨源的情況下，使得一般筆電OEM及中小型版卡廠貨況仍顯吃緊，而原廠的供給達成率（fulfillment rate）不到五成。上述理由皆是導致第三季整體graphics DRAM的漲幅仍達近15%，漲幅略高於主流PC及server DRAM，而也是GDDR6現貨價仍高於合約價約10~15%的主因。

整體而言，就現貨價的走勢來看，由於敏感度最高的現貨領域已開始反應終端需求，尤其是虛擬貨幣的挖礦需求弱化所帶來的影響。隨著二手顯卡的供給增加、可能有顯卡廠推出促銷方案，或現貨市場有更低價的預期性心理，使得買家對於顯卡的購買意願將大幅下滑，甚至轉趨觀望態度，故TrendForce認為，GDDR6現貨與合約價的價差將有機會在第3季逐漸消弭。

DRAM 虛擬貨幣

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