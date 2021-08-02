2021《財富》世界500強 鴻海再次提升位居第22位

2021《財富》公布世界500強名單，鴻海（2317）位居第22位，相較去年的第26位再提升四個名次，並繼續雄踞全球華人科技企業世界500強排名首位。 這也是自2005年起，鴻海富士康連續16年躋身《財富》世界500強行列，並在最近六年內穩居前30強行列。

1995年8月7日的《財富》雜誌第一次發佈，同時涵蓋工業企業和服務性企業的《財富》世界500強排行榜。 2021年是《財富》雜誌連續第27次發佈這份全球大公司排行榜。 今年的榜單裡，中國大陸（含香港）上榜公司數量連續第二年居首，達到135家，比上一年增加11家。 加上台灣企業，中國大陸共有143家公司上榜。 今年，美國共計122家公司上榜，比上一年增加1家。