中華電研發視覺化疫情斑點圖 一秒看出熱區

因應COVID-19疫情，中華電信今天公布多項科技防疫應用服務，其中，疫情斑點圖以視覺化方式呈現確診足跡位置，可迅速掌握疫情熱區；COVID-19血氧監測雲端平台可改善血氧監測效益，已在部分醫院上線。

中華電信以自主研發的職場健康管理系統為基礎，研發擴充疫情斑點圖、員工足跡管理、企業快篩管理防疫功能，將各縣市疫情防治網公告的疫調資料確診足跡位置，以視覺化方式呈現在地圖上，形成疫情斑點圖，有助於防疫工作人員掌握疫情熱區，以利進行疫調、清消與關懷。

中華電信表示，職場健康管理系統可以讓企業管理員工足跡與快篩結果，協助企業進行防疫工作，已率先運用於新竹縣沁月產後護理之家。

中華電信另與陽明交大「數位醫學暨智慧醫療推動中心」合作成立血氧監測緊急救援隊，和教授楊智傑共同完成「COVID-19血氧監測雲端平台」開發，以病人為中心，透過資訊技術改善傳統血氧監測效益，達成即時連續監測、減低病患操作難度、減少醫護人員接觸風險的3大目標。

COVID-19血氧監測雲端平台已在新北聯醫及陽明交大附設醫院專責病房上線，提供雲端自動監測與示警，可追蹤病患的血氧變化並即時介入。

此外，中華電信自主研發的「科技防疫安全網」結合職場健康管理系統及健康雲平台的疫情管理功能，彙集快篩、疫苗接種、足跡資訊，可協助企業進行多樣化對象的足跡及防疫資訊管理。