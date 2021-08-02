文曄今除息、每股配3.2元 目前仍貼息

亞太半導體通路二哥文曄（3036）今（2）日進行除息交易，股東每股將配發3.2元現金股利，早盤股價下跌，暫時處於貼息狀態。

文曄去年營收3531.52億元，年增5%，毛利率3.05%，年減0.17個百分點，營益率1.51%，年減0.06個百分點，稅後純益37.95億元，年增五成，每股稅後純益5.22元。

文曄今年對股東每股配發3.2元現金股利，盈餘配發率約六成，並於今日進行除息交易，開盤參考價為58.9元，開盤不久雖然拉高到59.6元，但不久後就遭遇賣壓，股價由紅翻黑，早盤最低跌至58.3元，跌幅約1%。

文曄第2季合併營收1,021億元，超過上次法說會預估的980億元高標，季增約5，也比去年同期成長37%；累計上半年合併營收約1,997億元，年成長三成。