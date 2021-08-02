快訊

特殊交友圈再傳家庭6確診 鄭文燦：差20天以人追人查出

文曄今除息、每股配3.2元 目前仍貼息

經濟日報 / 記者謝佳雯／台北即時報導
亞太半導體通路二哥文曄（3036）今（2）日進行除息交易，股東每股將配發3.2元現金股利，早盤股價下跌，暫時處於貼息狀態。文曄/提供
亞太半導體通路二哥文曄（3036）今（2）日進行除息交易，股東每股將配發3.2元現金股利，早盤股價下跌，暫時處於貼息狀態。文曄/提供

亞太半導體通路二哥文曄（3036）今（2）日進行除息交易，股東每股將配發3.2元現金股利，早盤股價下跌，暫時處於貼息狀態。

文曄去年營收3531.52億元，年增5%，毛利率3.05%，年減0.17個百分點，營益率1.51%，年減0.06個百分點，稅後純益37.95億元，年增五成，每股稅後純益5.22元。

文曄今年對股東每股配發3.2元現金股利，盈餘配發率約六成，並於今日進行除息交易，開盤參考價為58.9元，開盤不久雖然拉高到59.6元，但不久後就遭遇賣壓，股價由紅翻黑，早盤最低跌至58.3元，跌幅約1%。

文曄第2季合併營收1,021億元，超過上次法說會預估的980億元高標，季增約5，也比去年同期成長37%；累計上半年合併營收約1,997億元，年成長三成。

文曄 營收 除息

延伸閱讀

利用稅制吃大戶豆腐 除息搶賺22檔優質高殖利率

大立光 8月10日除息

潤泰新在手案量逾千億

廣達今除息 早盤股價走勢軟貼息

相關新聞

外媒：三星可能調漲晶圓代工價格 台廠趨勢也向上

外媒報導指出，韓國晶圓代工大廠三星電子（Samsung Electronics）上週透露會調漲晶圓代工價格，將對繪圖晶片...

東南亞馬、菲陸續封城 被動元件喜迎轉單

Delta變種病毒確診人數暴增，菲律賓宣布，首都馬尼拉自8月6日起封城，預計封城到8月20日；法人機構表示，因被動元件日...

2023年EPS挑戰8元 法人挺友達喊43元目標價

面板報價見反轉隱憂，外資陸續對雙虎友達（2409）、群創（3481）展開降評，但先前把友達目標價喊破「四字頭」的國內大型...

翔名今召開股東會 通過配發2.6元現金股利

翔名（8091）今（2）日召開股東常會，順利通過各項議案，並完成董事改選作業。會後擧行臨時董事會，一致推選吳宗豐續任董事...

文曄今除息、每股配3.2元 目前仍貼息

亞太半導體通路二哥文曄（3036）今（2）日進行除息交易，股東每股將配發3.2元現金股利，早盤股價下跌，暫時處於貼息狀態...

菲律賓、馬來西亞封城 台灣迎轉單

Delta變異病毒盛行，東南亞疫情緊繃，越南胡志明市與鄰近省市的居家避疫令將再延長兩周，泰國延長大曼谷地區的封鎖時間並擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。