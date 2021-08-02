外媒：三星可能調漲晶圓代工價格 台廠趨勢也向上

外媒報導指出，韓國晶圓代工大廠三星電子（Samsung Electronics）上週透露會調漲晶圓代工價格，將對繪圖晶片廠輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）兩大客戶帶來成本壓力，可能造成手機晶片和繪圖處理器（GPU）價格上揚。

據科技網站Tom's Hardware、SoyaCincau報導指出，三星投資者關係部資深副總裁Ben Suh日前在法說會上表示，三星晶圓代工事業（Samsung Foundry）有望加速成長，主要是透過擴充平澤S5生產線、調整定價以支援未來投資循環的方式。

S5生產線是三星最為先進的晶圓代工廠，主要採用5LPP（5奈米）、4LPE（4奈米）製程來生產晶片。由於這座廠房大量運用極紫外光（EUV）微影設備，而EUV設備每台要價1.2到1.5億美元，遠高於深紫外光（DUV）設備。

新產能的造價高昂，也讓三星計畫調整代工價格。而三星主要代工客戶為高通和輝達，因此外媒認為將使高通和輝達的成本上揚，可能再將成本轉嫁給客戶，驅動手機晶片和GPU的售價走高。

從台廠來看，從下半年到明年，晶圓代工價格也是處於報價向上的情況，尤其是初步完成議價作業的明年代工費用，聯電（2303）、力積電等都繼續漲價一到兩成，台積電（2330）也針對部分製程調整價格，涵蓋8吋廠和12吋廠，將繼續考驗客戶端晶片廠的轉嫁能力。