2023年EPS挑戰8元 法人挺友達喊43元目標價

面板報價見反轉隱憂，外資陸續對雙虎友達（2409）、群創（3481）展開降評，但先前把友達目標價喊破「四字頭」的國內大型投顧，2日更新報告認為市場高估產業擴產衝擊，2021-2022年面板報價將高檔有撐，加上友達提升附加價值的發展策略奏效，毛利率持續看升，推估今、明年每股純益（EPS）連續達7元，2023年更挑戰8元，重申市場最高的43元目標價。

目前外資圈持續看多友達的券商僅剩「面板多頭指標」的摩根士丹利，目標價29元，群創則獲得摩根士丹利同步喊進外，瑞信證券看好鴻海（2317）集團加持也力挺群創，但喊友達「中立」。

投顧法人表示，市場對面板景氣過度悲觀，逆勢喊友達掌握雙利多，後市營運將突圍成長，一是顯示器產品的需求穩定提升伴隨新增產能有限，今年下半年到明年報價正向看待，不致大幅走跌，二是友達價值轉型有成，高附加價值產品持續推升毛利率。

法人為此上修友達今年EPS預測至7.1元，並預期2022-2023年續增至7.7元、8.2元，呈現逐年成長。

法人進一步表示，市場預期第3季報價觸頂，但友達管理層預期出貨增加低個位數，面板均價也會較第2季呈中個位數成長，其中，IT面板疫情期間的需求集中消費機型，近期商業活動復甦，商用機型、公用顯示器（例如POS）及工控需求回溫，有利友達營運高檔。

另一方面，TV朝大尺寸發展的趨勢不變，北美和中國市場65吋銷售達二成及三成，和友達積極發展產品方向有相輔相成之效。法人預估，下半年到明年整體面板價格高檔有撐，支持供應商獲利表現，且觀察友達第2季毛利率達28.7%，創下2005年來單季新高，顯示公司拓展高附加價值產品的效益浮現。

股利政策來看，法人指出，友達1、2季分別獲利118、195億元，保留盈餘超過300億元，近幾年資本支出都沒有超過年度折舊金額350億元，帳上現金充裕。往年友達盈餘配發率有四成到七成，推估明年配發現金股息3.46元，隱含殖利率達15.3%，持續推薦「買進」。