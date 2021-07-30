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李中旺申報轉讓5,000張友訊持股 採盤後定價交易

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

網通品牌廠友訊（2332）董事長李中旺申報轉讓5,000張友訊持股，將採盤後定價交易，李中旺原本持有11,779張友訊持股，申報轉讓5,000張後，持股將降至6,779張。

友訊未回應。據了解，此應為李中旺個人財務規劃。友訊30日下跌0.65元，收19.35元。

友訊2020年歷經經營大戰，台鋼集團結合李中旺等友訊改革派，入主友訊。

入主友訊後，去年以來台鋼集團旗下金智洋、易通圓、友訊投資、榮剛材（5009）都持續加碼友訊持股，根據今年友訊公告前十大股東，台鋼集團通通榜上有名，累計持股從原本檯面上的5.16%，提升到超過16.34%。

友訊原始創始股東陸續淡出減少持股，友訊已故創辦人高次軒遺孀胡雪旗下投資公司則降低持股，佳世達入主友訊原本的子公司明泰（3380）後，友訊出清明泰持股，明泰也賣光友訊持股，友訊跟明泰正式切乾淨。

友訊 明泰

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