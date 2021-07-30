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台積電要求供應鏈保護移工人權 未合規者限期改善

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）本身無聘用移工，但公司為提醒子公司及供應鏈夥伴應在尊重人權的前提下，妥善落實移工防疫，重申供應鏈夥伴應落實保護移工人權，打造有尊嚴的工作環境，同時預計今年底前，查核國內供應鏈夥伴的移工工作環境與宿舍，未合規者將要求限期改善。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，透過發布《供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護》聲明，台積公司攜手子公司與供應商，齊力打造有尊嚴的工作環境，共創永續的半導體供應鏈。

台積電指出，身為全球半導體產業領導者，台積公司深信尊重人權的普世價值，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴峻，除了維護自身員工的工作安全，為提醒子公司及供應鏈夥伴應在尊重人權的前提下妥善落實移工防疫作為，特於民國110年7月發布《供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護》聲明，針對子公司及供應鏈夥伴所聘用移工的人身自由、防疫宣導、意外及傷亡、宿舍管理四大面向訂定規範，提供移工有尊嚴的工作環境，打造負責任的供應鏈。

台積電強調，公司積極捍衛勞動人權，無論是否於疫情期間，所有供應鏈夥伴皆須遵守《台積公司人權政策》、《台積公司供應商行為準則》、《負責任商業聯盟行為準則》及《聯合國工商業與人權指導原則》。目前有聘用移工的供應鏈夥伴，除須遵守其所在地區的疫情相關規定，並應落實《供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護》中載明事項。台積公司已透過全球責任供應鏈管理平台Supply Online 360公告聲明，敦促全球1,144家第一階供應商共同遵循規範，達到共好。

同時，為擴大溝通效果，台積電將以移工母語翻譯《供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護》聲明，預計於民國110年8月完成；並於同年年底前，查核國內供應鏈夥伴的移工工作環境與宿舍，未合規者將要求限期改善。

此外，台積電指出，公司亦規畫強化《台積公司供應商行為準則》之移工人權維護範疇，並將實行細則揭露於《台積公司供應商永續標準》，預計9月公告修訂版，讓供應商得以依據最新的規範，積極提升勞動人權、安全衛生、環境保護、商業道德與管理系統績效，持續降低營運中斷風險，實踐產業共好。

台積電 人權 移工

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