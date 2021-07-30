快訊

羽球／拍下印尼「神」組合 麟洋配勇闖金牌戰

桌球文字直播／林昀儒戰德老將搶銅 首局11:13熬戰落敗

晶豪科第2季稅後純益12.94億元 EPS為4.62元

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體IC設計廠晶豪科（3006）今（30）日公告第二季財報，在記憶體需求暢旺以及漲價效益助攻，單季稅後純益達12.94億元，較上季大增1倍、年增3.64倍，每股純益4.62元，再創新高，法人預期在利基型DRAM需求有增無減之下，看好第3季合約價調漲逾10%，第4季續漲動能可能延續。

晶豪科去年以來受惠利基型記憶體需求爆衝，該公司三大主力產品線，包括DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash需求也轉為強勁，帶動業績表現亮眼，第2季稅後純益12.94億元，季增1倍、年增3.64倍，每股純益4.62元；累計今年上半年獲利19.21 億元，年增2.28 倍，每股純益6.92元。

展望利基型DRAM後市，市調機構集邦科技指出，DDR3等利基型DRAM，在供給逐漸下滑之際，不過需求仍相對強勁的狀況下，預計第3季利基型DDR3合約價將續漲8-13%，利基型DDR4則跟隨主流標準型或伺服器DRAM，合約價仍會較上季續漲3-8%。

整體來看，法人認為下半年在5G小型基地台、WiFi 6路由器、高速乙太網路交換器等網通及物聯網裝置，對利基型DRAM需求有增無減，推估第3季合約價調漲逾一成，第4季還有續漲空間；晶豪科看好，今年記憶體市況復甦，加上宅經濟需求帶動，全年出貨量將持續成長。

DRAM 記憶體

延伸閱讀

遠傳Q2法說登場 營收、合併EBITDA及EPS超越財測

研華Q2毛利率低於預期 EPS 2.31元

研華Q2稅後純益年減22% EPS達2.31元

集邦：旺季需求增溫 Q3記憶體價格小幅上漲3~8%

相關新聞

達邁股東會拍板配息1.5元 吳聲昌續任董事長

PI材料大廠達邁（3645）今日召開股東大會，會中通過每股配發1.5元現金股息，也順利完成第八屆董事改選，並由吳聲昌續任...

台積南科18a廠傳製程出意外 廠區人車出入頻繁三緘其口

台積電負責先進製程的南科18a廠傳出製程意外、部分產線停擺；今天廠區人員頻繁但都三緘其口、不願受訪表示意見；台機18廠各...

台積電發布供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護聲明

面對全球疫情嚴峻，晶圓代工台積電本月特別發布「供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護」聲明，針對子公司及供應鏈夥伴所聘用移工...

台積電慈善基金會作公益 為社福機構安裝太陽能板

台積電慈善基金會今(30)日攜手台灣聚合化學品股份有限公司及國立成功大學於台南瑞復益智中心舉行「公益綠能模式啟動-太陽能...

宜鼎秀創新研發實力 勇奪COMPUTEX BC Award金獎

全球工業級儲存與嵌入式週邊領導品牌宜鼎國際（5289），集多年研發能量之大成，在今年（2021年）Best Choice...

美光推出全球首款176層NAND行動解決方案 獲榮耀導入

美商記憶體大廠美光今日宣布，該公司推的全球首款採用176層NAND的通用快閃記憶體儲存UFS3.1行動解決方案，已正式量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。