晶豪科第2季稅後純益12.94億元 EPS為4.62元

記憶體IC設計廠晶豪科（3006）今（30）日公告第二季財報，在記憶體需求暢旺以及漲價效益助攻，單季稅後純益達12.94億元，較上季大增1倍、年增3.64倍，每股純益4.62元，再創新高，法人預期在利基型DRAM需求有增無減之下，看好第3季合約價調漲逾10%，第4季續漲動能可能延續。

晶豪科去年以來受惠利基型記憶體需求爆衝，該公司三大主力產品線，包括DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash需求也轉為強勁，帶動業績表現亮眼，第2季稅後純益12.94億元，季增1倍、年增3.64倍，每股純益4.62元；累計今年上半年獲利19.21 億元，年增2.28 倍，每股純益6.92元。

展望利基型DRAM後市，市調機構集邦科技指出，DDR3等利基型DRAM，在供給逐漸下滑之際，不過需求仍相對強勁的狀況下，預計第3季利基型DDR3合約價將續漲8-13%，利基型DDR4則跟隨主流標準型或伺服器DRAM，合約價仍會較上季續漲3-8%。

整體來看，法人認為下半年在5G小型基地台、WiFi 6路由器、高速乙太網路交換器等網通及物聯網裝置，對利基型DRAM需求有增無減，推估第3季合約價調漲逾一成，第4季還有續漲空間；晶豪科看好，今年記憶體市況復甦，加上宅經濟需求帶動，全年出貨量將持續成長。