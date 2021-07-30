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鴻海實現投資收益 處分台揚7,615張

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海（2317）集團今（30）日公告，子公司鴻揚創投處分台揚（2314）科技股權，交易數量為7,615張，每單位價格及交易總金額依實際處分價格計算後另行公告，鴻海指出，處分目的主要為實現投資收益。

鴻海代子公司鴻揚創投公告，處分台揚科技股權，交易數量為7,615,528股，每單位價格及交易總金額依實際處分價格計算後另行公告。處份利益也將依實際處分價格計算後另行公告。

鴻海指出，處分目的主要為實現投資收益。台揚今日股價收在58.2元，下跌0.3元、跌幅0.51%。

此外，鴻海亦代子公司Foxconn (Far East) Limited公告取得 Talent Sky Holdings Limited 股權，交易單位數量為1股，交易總金額為美金107,360,000元。

而子公司Talent Sky Holdings Limited公告取得 TMJ Technology Co., Ltd.股權，交易單位數量為1股，交易總金額為美金107,360,000元。

鴻海 創投 科技股

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