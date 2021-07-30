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遠傳Q2法說登場 營收、合併EBITDA及EPS超越財測

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

遠傳電信（4904）今（30）日召開今年第2季法說會並公布第2季財報，其中，單季稅後淨利為19.73億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.61元，財測達成率為120.6%。遠傳第2季營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標。

遠傳今年第2季合併總營收為194.98億，較去年同期成長4.4%，財測達成率為101.5%；面對疫情帶來的挑戰，財務績效獲利仍穩健成長，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為69.87億，較去年同期成長1.5%，財測達成率為105%；稅後淨利為19.73億，每股稅後盈餘為0.61元，財測達成率為120.6%。2021年第2季營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標。

台灣行動市場總用戶數飽和，但遠傳月租型用戶數維持正成長，自2018年第3季起連續11季上揚，2021年第2季年增率達1.3%、客戶流失率再創新低。遠傳客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)持續居電信業之冠；更自今年3月起領先同業，達成行動服務營收、ARPU年成長率雙雙轉正的佳績！近期疫情衝擊市場動能，遠傳5G申辦數仍穩健成長，用戶數已近90萬、朝向8月底100萬目標邁進；有逾90%的5G用戶申辦999以上資費，續約用戶資費平均提升超過20%，挹注ARPU成長。

遠傳新經濟營收也屢創新高，疫情期間仍締造亮眼成績，2021年新經濟營收目標佔比16%，於上半年提前達陣！2021年上半年新經濟營收年成長率達12%；受惠於智慧醫療、智慧城市與5G專網需求，資通訊服務營收年成長率達6%、合約金額年成長率達47%。個人數位服務同樣延續成長動能，friDay購物營收年成長率達37%、簡訊數據行銷服務營收年成長率達30%、帳單代收服務營收年成長率達13%。

營收 遠傳電信

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