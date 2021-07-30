遠傳法說會今登場 第2季營收財測皆超標

遠傳電信（4904）今（30）日召開2021年第2季法人電話說明會。遠傳2021年第2季合併總營收為194.98億，較去年同期成長4.4%，財測達成率為101.5%；面對疫情帶來的挑戰，財務績效獲利仍穩健成長，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為69.87億，較去年同期成長1.5%，財測達成率為105%；稅後淨利為19.73億，稅後每股盈餘(EPS)為新台幣0.61元，財測達成率為120.6%。2021年第2季營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標。

台灣行動市場總用戶數飽和，但遠傳月租型用戶數維持正成長，自2018年第3季起連續11季上揚，2021年第2季年增率達1.3%、客戶流失率再創新低。遠傳客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)持續居電信業之冠；更自今年3月起領先同業，達成行動服務營收、ARPU年成長率雙雙轉正的佳績！近期疫情衝擊市場動能，遠傳5G申辦數仍穩健成長，用戶數已近90萬、朝向8月底100萬目標邁進；有逾90%的5G用戶申辦999以上資費，續約用戶資費平均提升超過20%，挹注ARPU成長。

遠傳新經濟營收屢創新高，疫情期間仍締造亮眼成績，2021年新經濟營收目標佔比16%，於上半年提前達陣！2021年上半年新經濟營收年成長率達12%；受惠於智慧醫療、智慧城市與5G專網需求，資通訊服務營收年成長率達6%、合約金額年成長率達47%。個人數位服務同樣延續成長動能，friDay購物營收年成長率達37%、簡訊數據行銷服務營收年成長率達30%、帳單代收服務營收年成長率達13%。

遠傳發揮資通訊核心專長，在疫情期間善盡社會責任，運用雲端技術協助建置疫苗預約平台；與亞東醫院等六家醫療院所合作導入遠距診療平台，透過視訊看診，減少民眾出入醫院頻率、降低染疫風險；以5G訊號支援「巡迴COVID-19篩檢車」、「疫苗接種站」，上傳篩檢結果、更新疫苗施打系統順暢不塞車。攜手教育部，從去年至今贊助弱勢學童共計35,000門上網吃到飽易付卡、平板電腦與無線分享器，守護弱勢學童「停課不停學」。

遠傳卓越治理績效屢獲肯定，國際權威金融媒體「機構投資者」頒發「受尊崇企業」大獎，以及亞洲電信業(中小型企業組)「最佳CEO」、「最佳CFO」、「最佳投資人關係」、「最佳投資人關係企劃」、「最佳ESG」五項第一名殊榮。國際知名財經媒體「亞洲金融雜誌」頒發亞洲「最佳CEO」、「最佳投資人關係」兩項大獎。榮獲CDP評選為供應商氣候變遷議合「領導等級」，為台灣首獲A評級的電信業。

展望2021年第3季，遠傳將加速5G覆蓋率、用戶滲透率；跨業結盟深耕資通訊市場；透過為用戶專屬打造的一站式行動生活圈「遠傳心生活」App、以及多元豐富的優質服務，提升用戶整體價值，以期成為消費者與企業的5G最佳夥伴。