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四大因素加持 華碩不看淡明年PC需求

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

目前不少法人及研調機構看衰明(2022)年PC產業出貨，對此，品牌大廠華碩（2357）董事長施崇棠指出，疫情過後讓數位化變成常態，是不可逆的趨勢。且明年在商用市場換機潮、Windows 11 作業系統上市等四大因素加持下，華碩不看淡2022年PC需求，經營團隊已設定積極成長目標。

華碩今日舉行股東會，股東擔心外資大調目標價，將不利華碩股價，對此，施崇棠指出，華碩理念是長期經營，與股神巴菲特（Warren Edward Buffett）想法相同，已經很習慣外資調整目標價。

施崇棠解釋，疫情過後讓數位化變成常態，是不可逆的趨勢，將來數位生活、學習及娛樂將更數位化，手機有他的特色，但工作上就需要大螢幕PC，且未來因為工作趨勢將變成混合辦公，這對華碩相對有利。

不過，各大研究機構普遍預估明年PC出貨量將有個位數年減，對此，華碩共同執行長許先越回應，PC業界看法稍微不一樣，認為明年即使PC出貨下滑，但衰退幅度有限。以華碩自身來說，對2022年市場不看淡，經營團隊已經設定積極成長目標。

許先越分析，第一，新冠疫情過後，消費者在工作、學習使用習慣上的改變，將讓PC產業新增需求。其次，則是商用市場的換機潮。第三，由於微軟Windows 11 作業系統即將上市，將對整體PC市場有幫助。

最後，則是因為零組件缺貨關係，部分今年遞延訂單將延到明年出貨。因此華碩對2022年需求不看淡，將設定積極成長目標。

許先越表示，因疫情關係，很多企業設備沒有更新，隨著2022年陸續解封，員工回到公司上班勢必要更新設備，就會帶來另一個需求。

此外，今年下半年微軟正式釋出Windows 11，由於其對硬體設備較有要求，隨著消費者作業系統的更新，勢必會帶來硬體升級潮。

華碩 疫情 作業系統

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