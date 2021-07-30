快訊

光時騎士9年重罪：〈港版國安法〉下第一個入獄的香港人

聯詠第2季毛利率逾五成 上半年賺2.5個股本

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

驅動晶片廠聯詠（3034）今（30）日公告第2季財報，因單季營收和毛利率同步超標，毛利率更一舉衝破五成，帶動單季獲利直逼百億元大關，每股稅後純益16.08元，上半年賺逾2.5個股本。法人預估，全年有機會挑戰賺回五個股本。

從聯詠剛剛公布第2季和上半年財報來看，第2季毛利率拉高50.33%，超過財測高標。聯詠也因此成為繼瑞昱（2379）、敦泰（3545）之後，單季毛利率衝破50%的晶片廠，毛利率表現都超過聯發科（2454），主因還是來自產品售價的顯著拉升。

聯詠原預估，第2季各產品線出貨持續成長，以新台幣兌美元28：1計算，上季營收將落在新台幣330億到340億元之間，季增25.2%到28.9%；毛利率為45%到48%，營業利益率介於29.5%到32.5%之間。

由於聯詠6月合併營收續升至115.8億元，較上月微增1.2%，連續六個月改寫單月新高紀錄；整體第2季營收為341.08億元，微幅超越財測高標，季增率逼近三成，並再寫單季新高紀錄。

受惠於營收和毛利率同步成長，聯詠第2季獲利達到99.35億元，單季獲利已經直逼百億元大關，每股純益16.08元。

累計聯詠上半年合併營收為604.78億元，比去年同期大增七成，上半年每股純益達到25.72元。

由於驅動IC及整合觸控和驅動IC（TDDI）需求持續暢旺，再加上聯詠等驅動晶片廠將於7月漲價一成左右，在市場旺季需求持穩和漲價效益帶動下，法人看好該公司第3季營運續增，第4季動能則是市場下一階段動向的觀察重點。

雖然晶圓代工廠下半年持續對晶片廠調漲代工費用，但晶片廠也同步對客戶調漲售價，在產品價格趨勢向上的情況下，法人預估，聯詠今年每股純益有機會挑戰50元大關。

聯詠 毛利率

延伸閱讀

美補貼外國晶片廠 還沒答案

瑞信叫好聯發科、台積 晶片行情延續到後年

IC設計拉回買誰？

全民權證／聯詠 挑逾100天期

相關新聞

台積南科18a廠傳製程出意外 廠區人車出入頻繁三緘其口

台積電負責先進製程的南科18a廠傳出製程意外、部分產線停擺；今天廠區人員頻繁但都三緘其口、不願受訪表示意見；台機18廠各...

台積電發布供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護聲明

面對全球疫情嚴峻，晶圓代工台積電本月特別發布「供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護」聲明，針對子公司及供應鏈夥伴所聘用移工...

台積電慈善基金會作公益 為社福機構安裝太陽能板

台積電慈善基金會今(30)日攜手台灣聚合化學品股份有限公司及國立成功大學於台南瑞復益智中心舉行「公益綠能模式啟動-太陽能...

宜鼎秀創新研發實力 勇奪COMPUTEX BC Award金獎

全球工業級儲存與嵌入式週邊領導品牌宜鼎國際（5289），集多年研發能量之大成，在今年（2021年）Best Choice...

美光推出全球首款176層NAND行動解決方案 獲榮耀導入

美商記憶體大廠美光今日宣布，該公司推的全球首款採用176層NAND的通用快閃記憶體儲存UFS3.1行動解決方案，已正式量...

台積電：南科18a廠已調度其他氣體供應 嚴密後續作業

針對南科18a廠區製程出包事件，台積電提出最新說明：「南科部分廠房來自廠商供應的部分氣體疑似受到汙染，已即時調度其他氣體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。