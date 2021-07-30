聯詠第2季毛利率逾五成 上半年賺2.5個股本

驅動晶片廠聯詠（3034）今（30）日公告第2季財報，因單季營收和毛利率同步超標，毛利率更一舉衝破五成，帶動單季獲利直逼百億元大關，每股稅後純益16.08元，上半年賺逾2.5個股本。法人預估，全年有機會挑戰賺回五個股本。

從聯詠剛剛公布第2季和上半年財報來看，第2季毛利率拉高50.33%，超過財測高標。聯詠也因此成為繼瑞昱（2379）、敦泰（3545）之後，單季毛利率衝破50%的晶片廠，毛利率表現都超過聯發科（2454），主因還是來自產品售價的顯著拉升。

聯詠原預估，第2季各產品線出貨持續成長，以新台幣兌美元28：1計算，上季營收將落在新台幣330億到340億元之間，季增25.2%到28.9%；毛利率為45%到48%，營業利益率介於29.5%到32.5%之間。

由於聯詠6月合併營收續升至115.8億元，較上月微增1.2%，連續六個月改寫單月新高紀錄；整體第2季營收為341.08億元，微幅超越財測高標，季增率逼近三成，並再寫單季新高紀錄。

受惠於營收和毛利率同步成長，聯詠第2季獲利達到99.35億元，單季獲利已經直逼百億元大關，每股純益16.08元。

累計聯詠上半年合併營收為604.78億元，比去年同期大增七成，上半年每股純益達到25.72元。

由於驅動IC及整合觸控和驅動IC（TDDI）需求持續暢旺，再加上聯詠等驅動晶片廠將於7月漲價一成左右，在市場旺季需求持穩和漲價效益帶動下，法人看好該公司第3季營運續增，第4季動能則是市場下一階段動向的觀察重點。

雖然晶圓代工廠下半年持續對晶片廠調漲代工費用，但晶片廠也同步對客戶調漲售價，在產品價格趨勢向上的情況下，法人預估，聯詠今年每股純益有機會挑戰50元大關。