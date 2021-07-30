友達500億元連結永續指數聯貸案 臺銀、一銀主辦

臺灣銀行及第一銀行統籌主辦友達光電（2409）7年期500億元連結永續指數聯貸案，已於今（30）日完成簽約。簽約儀式於臺灣銀行公庫部舉行，由臺灣銀行董事長呂桔誠、第一銀行董事長邱月琴與友達光電董事長彭双浪共同主持。

臺銀指出，該聯貸案將友達光電永續相關指標納入聯貸條件，於授信期限內，管理銀行依友達光電在道瓊世界永續發展指數（DJSI World)的績效，包括環境、社會、企業治理及經濟、總評分等面向的表現，給予相應的利率減碼，以鼓勵顧客達成ESG目標。

臺銀表示，該聯貸案不僅為台灣面板業首例，亦為全亞洲最大金額之永續指數連結聯貸案，原預計籌募金額為400億元，在包括本國金融機構及外商銀行共25家金融同業踴躍參與下，承諾金額達1406億元，超額參貸比率逾350%，打破臺灣面板業有史以來紀錄，最後以500億元結案，且授信期間長達七年，充分顯示金融同業對友達光電致力於企業永續發展給予高度肯定，並彰顯金融業除追求合理利潤外，亦能善盡企業社會責任。

友達光電是全球光電解決方案領導廠商，以顯示器技術為核心，完整佈局各世代產線，109年為全球排名前五大TFT-LCD大尺寸面板廠商。因應國際趨勢連結永續發展目標(SDGs)，擘劃114年企業社會責任(CSR)目標，讓ESG(環境、社會責任及公司治理)平衡發展，以具備長期競爭力。截至109年已連續十一年入選道瓊世界永續發展指數的組成企業，並持續榮獲台灣《證券交易所》公司治理評鑑前5%；在CSR評鑑肯定亦有諸多傑出表現，獲台灣企業永續獎、循環經濟獎等多項榮耀，充分體現友達光電企業永續責任推動成果。