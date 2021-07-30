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研華Q2毛利率低於預期 EPS 2.31元

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華（2395） 今（30）日舉行董事會，公布2021年第二季暨上半年合併財務報表，值得注意的是，研華第二季營業毛利為52.17億元，單季毛利率為36.7%，為近年來歷史低點，研華表示，第二季受原物料上漲與現貨購料以滿足客戶訂單需求，致使成本墊高，加上調價時間差影響，毛利表現略低於先前預估。

研華第二季合併營收達142.10億元，創單季營收歷史次高紀錄，較上季營收成長8%，亦較2020年同期營收年增1%，合併稅後淨利為17.9億元年減22%，第二季合併每股稅後盈餘為2.31元，低於首季的2.48元與去年同期的3.29元。

在上半年營運表現方面，累計研華2021年上半年合併營收273.71億元，較去年同期成長8%。上半年營業毛利為104.26億元，毛利率38.1%，合併稅後淨利為37.03億元，年成長3%，上半年合併EPS為4.79元。

研華表示，第二季營收以美元表達為5.07億美元，略優於先前預期。在事業群方面，上半年整體而言皆較去年成長，其中以工業物聯網事業群及服務物聯網事業群成長動能最強勁，年對年分別成長34%及23%；嵌入式物聯網平台事業群亦較去年同期成長7%。僅應用電腦事業群為專案出貨淡季故表現相對弱勢，較去年下滑11%。

在區域表現方面，上半年各區營收表現普遍較去年同期成長，其中以中國表現最佳，年對年成長37%，躍升最大貢獻市場；北美及歐洲兩大市場也因景氣溫和復甦，分別較去年同期成長4%及9%。整體北亞市場（日本與南韓）較去年同期成長6%，其中南韓及日本市場分別年增21%及8%，然日本事業體ATJ則相對疲弱，年對年衰退11%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨全球景氣復甦，各國陸續解封加速基礎建設標案與企業設備支出等需求升溫，接單方面保持強勁，第二季接單/出貨比值（B/B Ratio）維持1.72歷史高水位。第二季受原物料上漲與現貨購料以滿足客戶訂單需求，致使成本墊高，加上調價時間差影響，毛利表現略低於先前預估。

預期隨新價格訂單出貨比重提升及現貨購料政策限縮，毛利率可望逐步回升。展望下半年，整體營運樂觀可期。儘管缺料影響仍持續性存在，內部不僅透過採購作業優化與產品設計調整等方式積極因應，更規劃擴充產能，以提升整體達交動能，為供應鏈紓解後之訂單出貨高峰預作準備。

營收 研華

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