敦泰也有航海王 第2季處分部分慧洋持股

航運股今年以來股價翻倍漲，觸控和驅動晶片廠敦泰（3545）因手握5,000張上市航運股慧洋-KY（2637）持股，成為「航海王」的一員，並於第2季實現部分獲利。

受惠於需求居於高峰，產品均價又顯著成長，敦泰第2季營收57.72億元，季增三成，並較去年同期倍增，創歷史新高，毛利率同樣大幅度攀升。

敦泰第2季毛利率一舉衝高到50.37%，較首季拉升12.93個百分點，加上業外挹注，推升第2季稅後純益達到20.99億元，季增1.48倍，每股純益10.46元。

累計敦泰上半年營收101.22億元，年增78.3%，每股純益達14.67元。

敦泰第2季順利賺回一個股本，除了本業獲利有明顯成長外，手上的5,000張慧洋持股也功不可沒，敦泰今（30）日舉行線上法說會說明第2季財報時直言：「第1季業外貢獻約5,000萬元，第2季達到3.6億元，很榮幸說我們曾經航海王，有投資航運股，對業外獲利貢獻蠻多的。」

從敦泰第1季財報顯示，手上持有5,000張慧洋-KY股份，持股比例0.67%。敦泰則於今天的法說會上表示，持股成本為27元。

慧洋-KY在7月初股價一度衝破110元，近期隨著航運股大回檔，今日下跌5.2元、收78元，跌幅超過6%。但距離敦泰的持股成本還有一大段距離，讓敦泰業外獲利豐碩。

敦泰在法說會上強調，手上的資金會以取得產能和研發投資為主，沒有規劃一定要投資，只是剛好有航運股這樣的標的。

敦泰強調，當初慧洋-KY持股的取得成本是27元，所以是拿很少的錢去做穩定的投資，也幫公司賺到很多錢，不會因為這樣就持續做業外投資。

敦泰指出，手上剩餘的慧洋-KY持股會視情況進行處分。