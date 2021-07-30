中華電信獨家奧運VR轉播 首周吸引10萬人次觀看

全民瘋奧運！中華電信（2412）表示，此次是獨家、也是國內首次的奧運VR轉播，東奧開幕首週即吸引近10萬人次觀看，創下中華電信VR內容收視紀錄新高。

中華電信表示，奧運VR轉播提供客戶以全新的沉浸式體驗觀賞中華隊選手的出色表現，備受期待的VR田徑賽事，即將於今(7/30)日晚上18:00首次登場，藉由VR轉播體驗田徑場上選手的速度感，精采賽事近在眼前。

中華電信指出，獨家VR開幕轉播引發熱烈迴響，VR籃球賽事亦獲籃球迷客戶青睞，透過籃框及球場四周架設的VR攝影機，讓客戶有如坐在場邊觀賽，沉浸式體驗臨場感及刺激度飆升，還可自由切換想看的視角，籃框視角可近距離體驗球員跨步上籃與扣籃的動作，絕佳的視角切換，彷彿親臨現場，讓觀賽客戶驚呼連連。

中華電信VR賽事轉播提供包含開閉幕式、田徑、沙灘排球、拳擊、體操及籃球等直播賽事(共45場次)，「多視角轉播」提供1個動態切換視角與6個用戶自由選擇視角，Hami Video運動館、電視館及中華電信5G客戶皆可透過VR頭盔、手機及電腦觀賞，讓人彷彿置身於東京奧運主場館為中華隊加油。

此外，錯過直播或想再回顧選手們出賽英姿，中華電信表示，透過「賽事回看」即可隨時重溫精采畫面，中華電信將於8月1日及8月7日舉辦VR賽事直播線上體驗活動，「木曜女神」溫妮及泱泱一起異地共賞體驗VR賽事直播及虛擬社群互動的魅力，感受籃球及拳擊賽事的熱血直播。