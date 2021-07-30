微星宣布 推出AMD RX 6600 XT 系列顯示卡

電競品牌大廠微星（2377）今（30）日正式推出MSI AMD Radeon RX 6600 XT GAMING X 及 MECH 2X系列顯示卡。搭載AMD Radeon RX 6600 XT GPU及具突破性AMD RDNA™遊戲架構，定能為廣大的遊戲玩家們提供極致的1080p遊戲體驗。

AMD Radeon RX 6600 XT 系列顯示卡擁有AMD RDNA 2 GAMING 架構，旨在提供最佳效能。這些新的顯示卡提供，包括 DirectX 光線追踪 (DXR)、可變速率著色 (VRS) 和 AMD FidelityFX等最新技術，讓遊戲玩家能夠在支持的遊戲中體驗逼真的光線、陰影和反射等豐富的細節。

全新 MSI AMD Radeon RX 6600 XT GAMING X 顯示卡採用指標性的 TWIN FROZR 8 散熱設計。 TORX FAN 4.0 採用 MSI 全新的風扇設計，將葉片兩兩連結，加上扇框組合設計，將氣流集中到更新的 TWIN FROZR 8 冷卻系統中。

散熱器採用先進的空氣動力學和熱力學技術，可實現高效散熱，在保持高性能的同時降低核心溫度。側面炫目的 RGB 一手掌握，並且可以透過新發布的 MSI Center 軟體與其他兼容的 LED 發光配件同步。