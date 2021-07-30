敦泰手握現代汽車訂單 打進車用市場

驅動晶片廠敦泰（3545）廠董事長胡正大在今（30）日舉行的線上法說會上宣布，現代汽車已經正式量產使用該公司的IDC（觸控和驅動整合晶片）產品，可能是世界首發，在汽車上首度使用TDDI規格的IDC晶片。

敦泰市場布局一向以手機客戶為主，但積極擴入非手機領域，像是平板電腦、筆電和車用市場。

敦泰指出，因為產能緊缺，會將有限的產能挪給獲利的產品賣，第2季產能已經更優化，雖然手機產品仍是大宗，占三分之二以上，但往高毛利率的方向移動，且其他產品同步在成長。

尤其在車用部分，胡正大指出，敦泰進入汽車市場已經四年，今年可以說正式進入量產，韓系汽車就是代表，在國際上是知名車廠，代表TDDI正式進入車用市場。

胡正大透露，目前有幾十個汽車案子正在進行中，今年會陸續進入量產，雖然不是40多個項目都會量產，但有近十個進入量產沒問題，成長速度會很快。

胡正大強調，敦泰會繼續加大在OLED和車用技術的投資，確保公司競爭力。

此外，AMOLED已是未來成長趨勢，胡正大指出，過去AMOLED驅動晶片主導權主要是在韓系廠商，敦泰已開始拓展市占率，目前先以穿戴為主，後續規畫送樣多個手機客戶。

受惠於需求居於高峰，產品均價又顯著成長，敦泰第2季營收57.72億元，季增三成，並較去年同期倍增，創歷史新高；單季毛利率達50.37%，較首季拉升12.93個百分點，推升第2季稅後純益達到20.99億元，季增1.48倍，每股純益10.46元。

累計敦泰上半年營收101.22億元，年增78.3%，每股純益達14.67元。