台積電發布供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護聲明

面對全球疫情嚴峻，晶圓代工台積電本月特別發布「供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護」聲明，針對子公司及供應鏈夥伴所聘用移工的人身自由、防疫宣導、意外及傷亡、宿舍管理四大面向訂定規範，台積電強調，發布此聲明，主要是要提供移工有尊嚴的工作環境，打造負責任的供應鏈。

台積電在今日的企業社會責任報告書中，揭露台積電為保障人權，在疫情嚴 峻下，發布上述聲明。

台積電表示，身為全球半導體產業領導者，台積公司深信尊重人權的普世價值，新型冠狀病毒疫情嚴峻，除維護自身員工的工作安全，為提醒子公司及供應鏈夥伴應在尊重人權的前提下妥善落實移工防疫作為，特於民國7月發布「供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護」聲明，針對子公司及供應鏈夥伴所聘用移工的人身自由、防疫宣導、意外及傷亡、宿舍管理四大面向訂定規範，提供移工有尊嚴的工作環境，打造負責任的供應鏈。

台積電強調，公司積極捍衛勞動人權，無論是否於疫情期間，所有供應鏈夥伴皆須遵守「台積公司人權政策」、「台積公司供應商行為準則」、「負責任商業聯盟行為準則」及「聯合國工商業與人權指導原則」。

台積電進一步表示，目前有聘用移工的供應鏈夥伴，除須遵守其所在地區的疫情相關規定，並應落實「供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護」中載明事項。台積公司已透過全球責任供應鏈管理平台Supply Online 360公告聲明，敦促全球1144家第一階供應商共同遵循規範，達到共好。

台積電表示，透過發布「供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護」聲明，台積公司攜手子公司與供應商，齊力打造有尊嚴的工作環境，共創永續的半導體供應鏈。

為擴大溝通效果，台積電也將以移工母語翻譯「供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護」聲明，預計8月完成；並於同年年底前，查核國內供應鏈夥伴的移工工作環境與宿舍，未合規者將要求限期改善。

此外，台積電也規畫強化「台積公司供應商行為準則」的移工人權維護範疇，並將實行細則揭露於「台積公司供應商永續標準」，預計9月公告修訂版，讓供應商得以依據最新的規範，積極提升勞動人權、安全衛生、環境保護、商業道德與管理系統績效，持續降低營運中斷風險，實踐產業共好。