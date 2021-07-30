敦泰董事長胡正大：產品漲價速度將放緩

半導體缺貨帶動各大驅動晶片廠產品售價和毛利率大躍進，驅動晶片廠敦泰（3545）董事長胡正大今（30）日在法說會上表示，生產成本和晶片價格趨勢向上，但因終端接受幅度不會像以前那麼大，雖然可能漲價是趨勢，但成長幅度不會像以前那麼快。

驅動晶片是今年半導體大缺貨的重點品項，雖然代工成本上揚，但晶片廠也積極向客戶端調漲報價，單季漲幅動輒一到兩成以上，因此相關驅動晶片廠的毛利率都有長足進步，第2季紛紛衝上五成，敦泰也不例外。

受惠於營收和毛利率同步成長，敦泰上半年財報亮眼，營收達到101.22億元，衝上百億元大關，歸屬於母公司業主淨利29.52億元，每股稅後純益14.7元；單是第2季毛利率就衝上50%，讓敦泰單季順利賺回一個股本。

敦泰今日舉行法說會說明上半年營運成果，並說明未來營運展望，由於驅動晶片廠將於第3季將再度漲價一成，成為敦泰和其他驅動晶片廠下半年重要的營運動能，也是法人提問重點。

胡正大回應，因為缺貨的關係，成本持續增加，從原物料就開始短缺，生產成本明顯在下半年會有大幅成長；基於生產成本上漲，晶片賣價也仍然持續往上走。

不過，胡正大認為，因為終端接受幅度不會像以前那麼大，雖然晶片價格上漲是趨勢，但成長幅度不會像以前那麼快。

至於第三季和下半年展望，胡正大表示，第3季和下半年都很像，能看到不會有太大改變，出貨不會有大幅增加，晶片賣價也會相對成長，只是費用也會同步增加。

由於產品售價和成本同步拉升，對於下半年毛利率是否能夠繼續向上？胡正大認為兩者關係還有待觀察。