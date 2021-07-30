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PC需求潮水將退去？華碩：Q3需求強勁、Q4有信心

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌廠華碩（2357）今（30）日舉行股東會，由於市場擔心，新冠疫情潮水退後，激增的PC需求、將於下半年打回原形，對此，華碩共同執行長許先越強調，到第3季為止需求都很強勁，第4季出貨量也相當有信心，雖仍有零組件短缺問題，但從在手訂單或通路庫存水位來看，今年整體表現還是非常好，相信今年營運將優於2020年。

許先越表示，上半年營運不錯，今年全球疫情相對嚴重，帶動PC整體需求，目前從業務掌握的訂單來看，到第3季為止需求都很強勁，料件掌握度也較佳，現在大家較擔心的是第4季。

華碩內部估算，2019年底疫情尚未爆發前，通路正常庫存約為80萬台至120萬台，但目前通路僅達30萬台，保守估計仍有50萬台庫存需要回補，若以積極角度推算，通路仍有近百萬台庫存要回補。

以產品線來看，目前電競因「宅經濟」需求持續，通路庫存水準仍偏低。消費性筆電庫存雖高於電競產品，但也還未恢復正常水準，下半年需求仍有，問題仍在於缺料，無法完全滿足客戶需求。

至於Chromebook，以美國市場來說，由於疫情已經經過一年多，學校大致上採購完畢，因此庫存周數回到正常水準。

許先越強調，華碩對第4季出貨還是相當有信心，訂單數量還是很多，雖然還是有零組件短缺問題，但通路庫存已慢慢回補，今年整體營運來看還是非常好，相信今年表現將優於去年。

華碩認為下半年PC最大變數仍在零組件供應狀況，衍伸出的IC廠商報價上升、供料不順等狀況，對此，華碩今年來已透過導入第二、第三供應商、跟上游供應鏈簽MOU、修改產品設計等，試圖解決缺料問題。

許先越透露，「經營團隊今年幾乎花三分之一時間去處理缺料問題，已經無所不用其極。」

股東提問，美商惠普（HP）近期將今年出貨量自8,000萬台下修到7,000萬台，導致業界出現看淡下半年PC需求，華碩是否也面臨同樣情況？

對此，許先越指出，近兩年因為疫情關係，各家品牌廠都希望抓緊成長契機。惠普（8424）下修出貨量與公司訂定目標有關係，但惠普設定的成長比例很高，加上本身出貨量就大，會下修出貨目標，主要應該還是零組件短缺有關。

華碩今年內部設定目標2,400萬台出貨目標。許先越認為，從訂單角度來看達成目標沒問題，但最大挑戰還是料件供應，因電動車、自駕車產業崛起後搶奪8吋晶圓成熟產能，這是PC廠都會面臨缺料的原因。

許先越強調，華碩會盡力達成全年出貨目標2,400萬台，公司有很高的信心，應該會很接近。

華碩 疫情

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