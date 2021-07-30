宜鼎秀創新研發實力 勇奪COMPUTEX BC Award金獎

全球工業級儲存與嵌入式週邊領導品牌宜鼎國際（5289），集多年研發能量之大成，在今年（2021年）Best Choice Award研、官、學界及專業媒體評審的高規格評選下，成功以InnoAGE SSD物聯網固態硬碟奪得金獎肯定。

InnoAGE SSD是全球第一款實現雙頻管理（頻外管理與頻內管理）並整合邊緣與雲端功能的AIoT智慧儲存載體，也是全球第一款內建微軟Azure Sphere技術的固態硬碟，具備管理、維護及資安防護三大特點，協助客戶高度整合AIoT相關應用，達成簡易而有效的邊緣設備管理、大幅減輕客戶成本負擔。

InnoAGE可藉由全球首創之雙頻管理技術使設備在軟體故障、系統當機等情況下執行遠端恢復；搭配宜鼎iCAP管理平台，則可24小時不間斷進行設備監控與生命週期預測。

此外，微軟Azure Sphere與宜鼎高級加密防護技術的相互結合，更可確保數據從邊緣到雲端的最大安全性。InnoAGE截至目前已獲5項產品專利，在創新研發上獲得高度認可。

宜鼎國際董事長簡川勝表示，今年COMPUTEX受全球疫情影響而取消實體展覽，非常感謝台北市電腦商業同業公會仍舉辦Best Choice Award，肯定企業的努力並協助拓展海內外市場。

簡川勝說，宜鼎近年看準AIoT龐大發展潛能，很開心憑藉InnoAGE SSD獲得專業評審肯定，除感謝公司同仁的付出，更要感謝微軟及全球客戶夥伴的信任與支持，讓這款為AIoT而生的開創性產品，協助客戶更有效地實踐各式AIoT創新應用。

InnoAGE SSD目前已在全球市場獲得高度關注，不僅獲得過往工控客戶的青睞，更拓展許多AIoT創新智慧應用客群。而宜鼎高度客製與極致整合的經營方針，亦吸引許多海內外系統整合商及製造商，計劃與宜鼎策略結盟、共同開發整合性解決方案並複製到全球智慧應用市場。

宜鼎長期深耕工業級儲存與嵌入式週邊、高度重視企業創新與產品研發，近年來企業研發強度在業內始終維持高水位，以強大研發能量作為公司邁步成長的強力後盾。

展望未來，宜鼎期許在Best Choice Award金獎的鼓勵下，為公司團隊增添信心，也期盼在工控及AIoT的縝密佈局下，成為客戶業務成長道路上的最佳夥伴，並為集團注入全球銷售動能、開啟嶄新篇章。