滙豐台灣與日月光 簽2.4億美元永續發展表現連結貸款

滙豐(台灣)商業銀行(以下簡稱滙豐台灣)宣布與日月光半導體製造股份有限公司(以下簡稱日月光（3711）)簽署為期兩年、金額達2.4億美元的永續發展表現連結貸款(Sustainability-Linked Loan)。本次額度為今年以來滙豐台灣提供此類貸款單筆之最大規模，亦為封測產業第一宗永續發展表現連結貸款之簽訂。

相關永續發展目標係按照日月光的重點業務範疇而制訂，包括在溫室氣體排放、再生能源、廢棄物處理等方面持續取得改善，每年將由公正第三方機構勤業眾信核實執行進度。

滙豐台灣表示，隨著永續發展表現連結貸款日趨普及，反映越來越多台灣企業願意接受這種金融工具採取的激勵機制，即要求企業訂立並達到預先協定、且具時效期限的環境、社會及公司治理(ESG)目標，以在貸款利率獲得更多的階梯式優惠。另一方面，此類創新的融資工具能夠為企業提供合理的商業理由，持續投入資源實踐永續目標。

滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直說明，滙豐台灣持續支持並鼓勵企業向零碳、適應氣候變化及永續發展轉型，早於2014年已協助日月光規劃與籌資亞洲第一檔企業綠色債券，為推動台灣永續金融之先驅。

日月光表示，此次簽署永續發展表現連結貸款，是日月光集團首筆永續概念貸款交易，顯示日月光持續深化永續發展的承諾與決心。該公司曾連續五年榮獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」領導者殊榮、連續三年獲得RobecoSAM世界企業永續年鑑金獎，更因對節能與永續的貢獻，連續四年獲得國際碳揭露專案(CDP)最高等級A List。