頎邦股東會 大股東長華電材董座黃嘉能出席

頎邦（6147）今（30）日召開股東會，值得注意的是大股東長華電材（8070）董事長黃嘉能親自出席，並在會中多次發言，透過一年一度股東會親自出席、誠懇希望與頎邦經營團隊面對面溝通，並謝謝頎邦董事長吳非艱的領導，吳非艱則回應，謝謝股東對經營團隊的認同。

黃嘉能表示，做投資先看損益平衡表，不如看資產負債表、現金流量表等，不過最後不如看老闆的品德， 黃嘉能讚賞公司做的非常棒， 並謝謝在董事長的領導下， 幫助大股東獲利。

吳非艱指出，謝謝股東對經營團隊的認同，對公司的經營，可說是步步為營，都非常仔細考慮，再進行下一步然後再下一步，幾年之後會回頭檢視，當時的決策是否正確。

吳非艱強調，競爭是非常的激烈，一個疏忽可能馬上就會落後，不低估競爭對手，團隊同仁大家都很努力，就像現在的東京奧運，選手們有資格參加，但是得到金牌的只有一位。