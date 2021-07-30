渣打銀行與日月光 簽5.05億美元永續績效連結貸款

致力於攜手客戶邁向永續願景，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）今宣布與日月光集團完成簽署5.05億美元（約新台幣141億）永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan, SLL），不僅為渣打銀行在台灣首筆永續績效連結貸款、今年台灣單筆金額最大的永續績效連結貸款，更為全球半導體封裝測試廠中第一筆永續績效連結貸款。

渣打銀行指出，本次與日月光集團簽署的永續績效連結貸款為期2年，在貸款期間將持續追蹤申貸企業的相關永續表現，尤其聚焦於溫室氣體排放與道瓊永續指數（DJSI）三大指標等面向，渣打銀行將視企業達成幅度，提供客戶貸款利率優惠，以鼓勵企業落實永續作為。

渣打銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示，永續發展不只是渣打銀行的金融服務，更是渣打的核心文化，渣打期待發揮金融業的關鍵角色，協助客戶推動永續目標，也期盼能號召更多企業重視ESG議題，發揮正面影響力。此筆永續績效連結貸款為期2年，但渣打相信永續發展需要長期的投入，因此也非常期待未來能進一步延續深化與日月光（3711）集團長遠的夥伴關係，共同為台灣的永續共好而努力。

日月光集團不僅是全球半導體封裝測試服務的領導者，更是台灣落實永續發展的指標性企業，除以先進製程連續5年榮獲道瓊永續指數（DJSI）「半導體及半導體設備產業」領導者，連3年獲得RobecoSAM世界企業永續年鑑金獎，為全球半導體產業及半導體設備產業排名前1％的企業，更因對節能與永續的貢獻，連續4年獲得國際碳揭露專案（CDP）最高等級A List，成為台灣唯一榮獲氣候變遷4次A List及雙A領導等級的企業。

日月光集團近年來更積極導入綠色供應鏈並投資再生能源計畫，加入科學基礎碳目標倡議（SBTi），並於2021年7月為台灣第一家通過目標設定的半導體公司，展現與國際永續趨勢接軌的前瞻性作法。日月光集團也是「台灣淨零行動聯盟」的創始成員企業，以實際行動期待透過「台灣淨零排放倡議 Net Zero X 2030/2050 Initiative」於2030年達成辦公室據點100%淨零排放，而最終目標為2050年達成全台辦公室據點及生產據點100%淨零排放的目標。此次與渣打銀行簽署永續績效連結貸款，也是日月光集團首筆永續概念貸款交易，進一步展現日月光集團持續深化永續發展的承諾與決心。