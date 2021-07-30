中國品牌手機橫掃全球 小米、realme今年出貨竄升

2021年第2季全球智慧型手機市場延續從去年開始的反彈，整體出貨量年成長率達到13.2%，略高於IDC預測的12.5%。根據IDC全球手機季度追蹤報告的初步數據顯示，智慧型手機廠在第二季共出貨3.13億台設備，進一步證明市場正朝著持續成長的方向發展。

除了中國以外，其他地區都對整體成長做出貢獻，而中國因缺乏旗艦產品發布、需求低於預期以及華為品牌的進一步下滑，導致市場與去年同期相比下降了 10%。

IDC行動和消費設備追蹤研究副總裁Ryan Reith表示，智慧型手機市場很幸運，沒有像汽車、個人電腦和顯示器產業那樣遇到嚴重的供應限制。疫情尚未結束，但世界各地的消費者，繼續表現出對行動設備的需求以及在這些類別上消費的意願。

隨著華為出貨量持續下滑，以及LG最近宣布退出智慧型手機業務，導致其餘廠商的市占率出現洗牌。最值得注意的是，小米在2021年第二季首次升至第二名，將蘋果推至第三名。在華為和 LG 實力最強的市場（分別是中國和美國），企業搶佔市占率的機會不同。在美國，由於LG的離開，摩托羅拉、TCL 和 OnePlus 的年成長率超出了近年來的水準。

在中國方面，小米、OPPO、vivo 和蘋果繼續從華為的快速衰退中獲益。

IDC 行動和消費設備追蹤研究總監Nabila Popal表示，過去幾季，華為在中國高階市場市佔相當高，但由於其大幅衰退，蘋果仍然是此一領域消費者的最佳選擇。在上一季（2021 年第一季），蘋果已經在中國800美元以上的價格區間中佔據72%的市占，而華為則下降到24%。這清楚地表明該市場的其他品牌尚未突破此價格區間。

「在全球範圍內，所有中國品牌都在快速成長，小米本季出貨量創歷史新高，年成長率86.6%。另一個新星是realme，它在前10名中年成長最快，達到149％，四分之三以上的銷量來自中國以外。隨著所有這些中國品牌越來越關注歐洲、拉丁美洲、中東和非洲等地區，對於三星和市場其他品牌來說，競爭只會日益激烈。」