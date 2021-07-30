快訊

指考地理／台灣缺水入題 「暈渲圖」首次命題考生覺得陌生

立陶宛贈我2萬劑AZ疫苗 土耳其航空載送明晨7:50抵桃機

信驊董座林鴻明：產品線將三足鼎立 創造成長

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

台股「千金股」之一的信驊（5274）今（30）日舉行年度股東會，董事長暨總經理林鴻明認為，信驊未來將朝向三條產品線各自鼎力、穩定成長的健全模式邁進。

林鴻明所謂的三條產品線，包括遠端伺服器管理晶片（BMC）、PC／AV影線延伸晶片及Cupola360多影像專用處理晶片；其中，信驊在BMC晶片市占率已穩居第一。

信驊今天股東會主要議案包括討論並承認去年度營運報告書、去年度董監酬勞分配、去年度盈餘分配現金股利案，並改選九名董事。

信驊今年董監名單變動不大，主要油七董變為九董，名單上除了原有的林鴻明、余明長、陳清宏、蔡永平、楊千、胡迪群等人外，原獨董羅俊拔卸任，改由黃鴻儒、周勝鄰、林雋接任董事和獨董職務。

信驊2020年合併營收為30.64億元，年成長23.3%，稅後純益為10.05億元，年增20.9%，每股稅後純益有29.38元，全年合併營收、稅後純益及每股純益同創新高。

展望今年，林鴻明認為，BMC將持續站穩腳步，維持全球市占第一的的地位；而Non-BMC領域的PC／AV影音延伸晶片客群穩定增加，持續貢獻營收；Cupola360多影像專用處理晶片布局趨於成熟，加上視訊會議設備及Cupola360 Studio軟體開發帶來的效益，相信未來將為信驊帶來更可觀的營運成長。

信驊今日股價開盤後由紅翻黑，一度跌破2,300元，早盤最多下跌30元，跌幅超過1%，目前跌幅稍有收斂。

信驊 晶片 股東會

延伸閱讀

晶片短缺對豐田似乎無影響？　Toyota六月銷量、產量皆創新高

三星淨利增七成 看旺下半年

高通：晶片荒 年底前有解

瑞信叫好聯發科、台積 晶片行情延續到後年

相關新聞

台積電：南科18a廠已調度其他氣體供應 嚴密後續作業

針對南科18a廠區製程出包事件，台積電提出最新說明：「南科部分廠房來自廠商供應的部分氣體疑似受到汙染，已即時調度其他氣體...

台積電南科18a廠驚傳製程出包 部分產線停擺

台積電先進製程的南科18a廠，昨（29）日晚間驚傳製程出狀況， 部分產線停擺，今日上午供應商全數被擋在廠區外，供應鏈透露...

傳南科廠18廠5奈米全停產 台積電：絕無此事

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（29）日晚上遭傳出南科晶圓18廠5奈米全廠停產，台積電表示絕無此事，只是有部分來自廠商...

鴻海發行海外無擔保轉換公司債 訂價台幣163.17元

鴻海（2317）2021年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價，轉換價格為新台幣163.17元。這次發行總額為7億美元，...

台指期跌42點 開在17,285點

美國第2季GDP年增率為6.5%，低於市場預期，加上企業財報喜憂參半，壓抑台指期近月今（30）日下跌42點，開在17,2...

台積電南科18a廠驚傳產線部分停擺 南科管理局這樣說

台積電負責先進製程的南科18a廠，昨晚間傳出製程意外、部分產線停擺，今日上午供應商全數被擋在廠區外；不過南科管理局表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。