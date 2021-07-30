信驊董座林鴻明：產品線將三足鼎立 創造成長

台股「千金股」之一的信驊（5274）今（30）日舉行年度股東會，董事長暨總經理林鴻明認為，信驊未來將朝向三條產品線各自鼎力、穩定成長的健全模式邁進。

林鴻明所謂的三條產品線，包括遠端伺服器管理晶片（BMC）、PC／AV影線延伸晶片及Cupola360多影像專用處理晶片；其中，信驊在BMC晶片市占率已穩居第一。

信驊今天股東會主要議案包括討論並承認去年度營運報告書、去年度董監酬勞分配、去年度盈餘分配現金股利案，並改選九名董事。

信驊今年董監名單變動不大，主要油七董變為九董，名單上除了原有的林鴻明、余明長、陳清宏、蔡永平、楊千、胡迪群等人外，原獨董羅俊拔卸任，改由黃鴻儒、周勝鄰、林雋接任董事和獨董職務。

信驊2020年合併營收為30.64億元，年成長23.3%，稅後純益為10.05億元，年增20.9%，每股稅後純益有29.38元，全年合併營收、稅後純益及每股純益同創新高。

展望今年，林鴻明認為，BMC將持續站穩腳步，維持全球市占第一的的地位；而Non-BMC領域的PC／AV影音延伸晶片客群穩定增加，持續貢獻營收；Cupola360多影像專用處理晶片布局趨於成熟，加上視訊會議設備及Cupola360 Studio軟體開發帶來的效益，相信未來將為信驊帶來更可觀的營運成長。

信驊今日股價開盤後由紅翻黑，一度跌破2,300元，早盤最多下跌30元，跌幅超過1%，目前跌幅稍有收斂。