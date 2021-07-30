美光推首款176層NAND解決方案 9.6秒下載4K電影

美光科技今（30）日宣布全球首款採用 176 層 NAND 的通用快閃記憶體儲存 UFS 3.1 行動解決方案已正式量產出貨。透過較前幾代快 75% 的循序寫入和隨機讀取性能，專為高階和旗艦級手機打造的美光 UFS 3.1 獨立行動通用快閃記憶體將能徹底釋放5G的潛力，可在短短9.6秒內完成一部兩小時的4K電影下載。

美光的176層NAND設計精巧，能滿足行動裝置對高容量、小尺寸解決方案的需求。此次發布前，美光採用 176 層 NAND 的 PCIe Gen4 固態硬碟已於六月量產供貨，為專業工作站和超薄筆電提供高性能、設計彈性和低功耗等優勢。如今進一步應用於智慧型手機上，美光領先業界的先進 NAND 技術和性能將可透過跨應用程式的多工處理，為使用者實現更即時的行動體驗。

美光行動事業部資深副總裁暨總經理 Raj Talluri 表示：「5G 為行動裝置提供數千兆位元的速度，其中，高性能硬體基礎對於驅動光速般的行動裝置體驗而言至關重要。藉由無與倫比的性能，美光突破性的 176 層 NAND 技術能在彈指之間為消費者帶來豐富的多媒體內容。」

美光的 176 層 UFS 3.1 解決方案提供較上一代快 15% 的混合工作負載效能，可以更快速地啟動和切換應用程式，提供更流暢的行動體驗。在沒有儲存裝置的瓶頸下，透過 UFS 3.1 介面和美光 176 層 NAND 的強大組合，使用者可以善用 5G 的高速優勢。