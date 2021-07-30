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意法半導體預告下半年至明年價格趨勢向上 台廠受惠

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

歐洲晶片大廠意法半導體（ST）認為，晶片供需到2023年上半年才會逐步恢復到正常情況，目前訂單能見度已經長達72周；該公司並預告，今年下半年到明年將進一步提高產品價格，台廠可望同步受惠。

意法半導體為車用晶片重要供應商，也是很微控制器（MCU）和金氧半場效電晶體（MOSFET）供應大廠，台灣同業包括盛群（6202）、新唐（4919）等MCU廠，以及大中（6435）、富鼎（8261）、杰力（5299）、茂達（6138）等MOSFET廠。

由於產品非常緊缺，意法今年曾對MCU封單，並對MCU和MOSFET 調漲售價，吸引台廠跟漲，帶動相關台廠上半年獲利大躍進。

意法半導體執行長謝利（Jean-Marc Chery）在29日法說會上表示，第2季車用晶片訂單依舊強勁、需求仍遠高於意法現有與規劃產能，訂單目前相當於18個月、大約72周的需求。

謝利認為，全球晶片短缺的情況將在2022年逐步改善，2023年上半年慢慢回到正常情況。意法半導體主要客戶包括美商蘋果、特斯拉以及多數主要汽車製造商。

此外，晶片短缺造成價格上揚，意法半導體2021年的晶片平均價格比一年前拉升5%，且預計在2021年下半年以及2022年將進一步提高價格。

意法半導體指出，今年將只能滿足客戶總需求的70%，但隨著公司投資於產能，明年這一比例將上升到85%至90%。

意法半導體第2季財報亮眼，預估本季營收將為32億美元，年增兩成、季成長7%，加上市場需求能見度高，該公司因此上調2021全年營收預估值至125億美元，比前一次預估值多出3.3%。

半導體 晶片 營收

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