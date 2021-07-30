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鴻海可轉債完成訂價 轉換價163.17元、溢價率47％

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

鴻海（2317）今（30）日早上公告，本公司110年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價，轉換價格163.17元。以鴻海昨日收盤價111元為基準計算，轉換溢價率為47％。法人認為，這代表國際投資人對於鴻海在中長期轉型佈局，特別是董事長劉揚偉「3+3」策略的認可。

據了解，這次鴻海發行台幣連結型的海外可轉換公司債有三大特點，第一，此為鴻海第一次發負利率（-0.41%）的可轉換債。第二，本次發行過程，國際投資人下單22億多美元，是鴻海預計發行金額的三倍。第三，這次距離鴻海上一次、於2017年發行海外可轉換公司債約有4年的時間，再上一次為2010年。

鴻海公告，110年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價，發行總額7億美元，每張面額20萬美元，若超過則為10萬美元的整數倍數，發行價格依面額100%發行，票面利率為年利率0%，預計於8月5日發行，轉換價格為新台幣163.17元，用途為支應海外購料所需資金，預計產生效益為減少利息支出，本次所發行之海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換，股本稀釋比率約為0.86%，對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

鴻海 公司債

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