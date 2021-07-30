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鴻海將發7億美元海外無擔保公司債 首次負利率發行

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

鴻海（2317）今（30）日公告，110年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價，本次發行總額為7億美元（約新台幣196億元），預定發行日期是8月5日，這是鴻海第一次發行負利率的可轉換債，代表國際投資人對鴻海在中長期轉型升級的布局，特別是對董事長劉揚偉3+3策略的認可。

鴻海在7月30日發行新台幣連結型的海外可轉換公司債有幾個特點：一，這是鴻海第一次發行負利率（-0.41%）可轉換債。二，本次發行過程，國際投資人下單超過22億美元，是鴻海預計發行金額的三倍。

三，轉換價格定在163.17元，轉換溢價率47％，以昨天收盤價為基準。2017年發行的轉換溢價率30.04％，即上一次發行是2017年，更早之前是2010年。

鴻海將在8月12日舉行電話法人說明會，公布第2季與上半年的財報，外界預期，BNT疫苗採購進展、蘋果iPhone 13的進度、電動車布局、半導體事業規劃等議題，將是法人關注焦點。

鴻海 新台幣

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