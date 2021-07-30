華碩許先越：電競訂單下半年需求強

電腦品牌廠華碩（2357）今（30）日舉辦股東會，股東聚焦下半年展望，華碩共同執行長許先越表示，以美國市場為例，在教育Chromebook方面，這部分目前存貨確實已恢復到正常水準，不過電競產品庫存水位仍低，以目前在手訂單來看，樂觀看待下半年需求。

許先越指出，現在料件還是吃緊、缺料還是嚴峻，沒辦法百分之百滿足客戶。

至於明年（2022年）展望，有市場擔心需求減緩，但他表示，在新常態下，預期需求跟疫情前相比還是會更好，尤其在商用筆電方面，在新的OS推動下，對商用筆電的汰換潮有一定的幫助，許先越更指出，雖然明年相對今年、大家普遍認為需求會下降，「但我覺得還是有很大的機會」，華碩還是會在明年訂定很高的目標、追求成長。

董事長施崇棠表示，展望2021年，最高興是華碩已成為一個能夠不斷自我學習、不斷進化創新的組織，將正向看待營運展望及規劃積極成長目標，強化現有的核心事業例如主機板、電腦、電競產品的領導地位，對應新數位世代的用戶需求。

他也提到，華碩將持續擴張電競玩家、商用、創作者等多面向的使用者族群，加上在人工智慧及AIoT（人工智慧物聯網）應用領域的領先布局，將使華碩於未來數年成為持續進化創新的成長型企業。