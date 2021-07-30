鴻海發行海外無擔保轉換公司債 訂價台幣163.17元

鴻海（2317）2021年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價，轉換價格為新台幣163.17元。這次發行總額為7億美元，預定8月5日發行，票面利率為年利率0%。

鴻海表示，這次發行海外無擔保轉換公司債將用於支應海外購料所需資金，將可減少利息支出。這次所發行的海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換，股本稀釋比率約為0.86%，對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

這次海外無擔保轉換公司債到期日為2026年8月5日，除已提前贖回、購回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法令規定及受託契約另行約定的停止過戶期間外，鴻海說，這次公司債發行滿三個月的翌日起至(1)到期日前30日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或本公司行使贖回權之日(不含到期日)前第5個營業日止，債券持有人得向公司請求將公司債轉換為公司新發行的普通股股份。