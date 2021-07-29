銨鉑實業調查父親節禮物 行車紀錄器、健檢受青睞

父親節將近，每年都要懊惱一次，爸爸總是一句「都可以」苦惱了孩子們不知道該送什麼好！銨鉑實業的銨鉑机店調查109位老爸，其中八成最不期待的禮物就屬「刮鬍刀」，雖然年年換新、衛生好，心意到卻沒有新意到，老爸麻痺啦。

同時也上榜的還有「蛋糕」、「按摩椅」、「保健食品」和「茶具組」。受測老爸們表示最不期待收到的主因是「不實用」、「生活習慣差異」，多數因為平時沒有固定使用習慣，所以買了捨不得丟，放著又浪費，是老爸們最苦惱的禮物。

銨鉑實業表示，那父親節禮物到底要怎麼挑呢？爸爸們一致認為「投其所好」、「要實用」、「別具意義」是送禮最高原則，父親節前開始細心觀察老爸、哪些常用的生活配備已經不堪用，從這些小細節著手，送禮更能深得老爸歡心。

根據老爸興趣類型或日常生活規律，找出對應的商品，讓日常生活更便利，也可以讓老爸感受到你的用心，精心挑選有額外代表性意義的禮物，也是會讓老爸眼睛為之一亮的方式。

譬如贈送「旅遊套裝行程」，感謝老爸辛苦拉拔，現在好好遊山玩水，讓我照顧你吧！或贈送「身體健康檢查」表示對老爸的感謝與祝福，希望他可以健康百歲；又或者贈送「行車紀錄器」，隨時照看你的安全。搭配別出心裁的意涵，平常不敢開口、說不出口的愛，也能夠過禮物表心意，更讓老爸暖心。

根據調查，25-35歲年輕爸爸今年最期待收到的禮物類型以「3C用品」占近七成，更傾向娛樂導向的3C產品，除了遊戲機、智慧型手機、平板電腦外，還有行車紀錄器與智慧運動手錶也上榜。35-45歲的爸爸們更傾向實用導向產品，例如現金、行車紀錄器、電動牙刷、液晶電視、健康檢查與旅遊等禮品，更受爸爸們的青睞。

根據本次調查結果，2021年父親節禮物預算平均落在2,500-3,000元，疫情影響使安全健康意識提升，除了能夠支援血氧偵測的智慧運動手錶及身體健康檢查外，疫情造成大眾運輸運量下降，更多民眾傾向自行開車、騎車上下班，更進一步提升交通安全需求，汽車、機車專用行車紀錄器也意外成為疫情下的新商機，成了父親節送禮的新興選擇。