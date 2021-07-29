快訊

末代指考國文解答出爐！白話文閱讀篇幅長、題目難選項不難鑑別度高

桌球／史詩級神仙打架！兩岸網紛讚林昀儒：看到要心臟病

銨鉑實業調查父親節禮物 行車紀錄器、健檢受青睞

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

父親節將近，每年都要懊惱一次，爸爸總是一句「都可以」苦惱了孩子們不知道該送什麼好！銨鉑實業的銨鉑机店調查109位老爸，其中八成最不期待的禮物就屬「刮鬍刀」，雖然年年換新、衛生好，心意到卻沒有新意到，老爸麻痺啦。

同時也上榜的還有「蛋糕」、「按摩椅」、「保健食品」和「茶具組」。受測老爸們表示最不期待收到的主因是「不實用」、「生活習慣差異」，多數因為平時沒有固定使用習慣，所以買了捨不得丟，放著又浪費，是老爸們最苦惱的禮物。

銨鉑實業表示，那父親節禮物到底要怎麼挑呢？爸爸們一致認為「投其所好」、「要實用」、「別具意義」是送禮最高原則，父親節前開始細心觀察老爸、哪些常用的生活配備已經不堪用，從這些小細節著手，送禮更能深得老爸歡心。

根據老爸興趣類型或日常生活規律，找出對應的商品，讓日常生活更便利，也可以讓老爸感受到你的用心，精心挑選有額外代表性意義的禮物，也是會讓老爸眼睛為之一亮的方式。

譬如贈送「旅遊套裝行程」，感謝老爸辛苦拉拔，現在好好遊山玩水，讓我照顧你吧！或贈送「身體健康檢查」表示對老爸的感謝與祝福，希望他可以健康百歲；又或者贈送「行車紀錄器」，隨時照看你的安全。搭配別出心裁的意涵，平常不敢開口、說不出口的愛，也能夠過禮物表心意，更讓老爸暖心。

根據調查，25-35歲年輕爸爸今年最期待收到的禮物類型以「3C用品」占近七成，更傾向娛樂導向的3C產品，除了遊戲機、智慧型手機、平板電腦外，還有行車紀錄器與智慧運動手錶也上榜。35-45歲的爸爸們更傾向實用導向產品，例如現金、行車紀錄器、電動牙刷、液晶電視、健康檢查與旅遊等禮品，更受爸爸們的青睞。

根據本次調查結果，2021年父親節禮物預算平均落在2,500-3,000元，疫情影響使安全健康意識提升，除了能夠支援血氧偵測的智慧運動手錶及身體健康檢查外，疫情造成大眾運輸運量下降，更多民眾傾向自行開車、騎車上下班，更進一步提升交通安全需求，汽車、機車專用行車紀錄器也意外成為疫情下的新商機，成了父親節送禮的新興選擇。

父親節 疫情 健康檢查

延伸閱讀

嘉義縣龍眼蜜評鑑出爐 農會父親節蛋糕用特等獎龍眼蜜

優雅老爸都用愛馬仕 父親節用「材質混搭」彰顯好品味

宏佳騰全MEN騎動！父親節試乘獻雙重好禮

福斯商旅「堅守安全」秋季行車健檢開跑！

相關新聞

全球前50大創新公司獨缺台灣企業 專家點出這些原因

波士頓顧問公司 （BCG）發布「2021年最具創新力企業」，其中前50大創新企業未見台灣公司上榜，BCG董事總經理陳美融...

奧運收視爆量 中華電：Hami緊急疏導流量

東京奧運賽事吸引觀賽收視熱潮，中華電表示，Hami Video奧運專區因今天上午10時收視爆量，中華電暫時關閉Hami ...

彭双浪：疫情解封面板需求未降低 價格仍佳

面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，雖然傳出疫情解封需求降低，甚至品牌商庫存增加，影響面板價格的雜音，但面板使用面積增加...

鴻海8月12日舉辦Q2法說 聚焦缺料問題

鴻海（2317）今（29）日指出，將在8月12日舉辦第二季線上法人說明會。由於蘋果執行長庫克坦言，缺晶片是未曾經歷過的問...

友達展望本季 通路備貨需求強勁

友達（2409）今（29）日舉行法人說明會，公布2021年第二季合併財務報表。總計2021年第二季合併營業額為新台幣95...

車載3D曲面玻璃量測問世 改善產線檢查速度提升良率

工研院與台灣自動化工程服務大廠「盟立」，共同開發「車載3D曲面儀表玻璃量測技術」，將原本每小時1片的出貨檢測速度，提升至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。