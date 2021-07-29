全球前50大創新公司獨缺台灣企業 專家點出這些原因

波士頓顧問公司 （BCG）發布「2021年最具創新力企業」，其中前50大創新企業未見台灣公司上榜，BCG董事總經理陳美融指出，原因包括台企跟隨潮流但缺乏根據自身能力及市場機會匹配來選擇創新領域、欠缺跨產品思考市場進入等端到端的商業模式、過度由上世代高層主導創新的「老闆說了算」文化等，都是在創新發展上的阻礙。

BCG指出，這項調查發現，在疫情影響下，將創新列為前三大優先事項的企業躍升了10個百分點，達到75%，創下報告發布15年來最大的年增幅。然而，只有約兩成的企業已準備就緒。

BCG針對全球1600名創新企業高層所做的這項調查研究顯示，企業正在投入更多資源；超過六成的企業打算在2021年加大對創新的投資，其中三分之一的企業更計畫大幅加強投資力度，將支出提高一成以上，無論是受疫情衝擊較大或較小的行業都是如此。

BCG報告指出，企業CEO紛紛加大對創新的努力和投資，因為他們意識到創新在增強企業韌性和驅動優勢的作用，比過去任何時候都更為重要。然而，許多企業尚未做好準備，因為還沒有打造推動創新的流程和能力，恐怕難以將願景轉化爲價值。

BCG表示，新冠疫情爆發前選出的50家創新企業，在過去一年的績效表現，比MSCI世界指數高出17個百分點；即使剔除高速發展的科技巨頭（蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書和Netflix），這些頂尖創新企業的績效仍比指數高出13個百分點。

在今年的前50家最具創新力的企業名單中，除了去年也上榜的33家公司外，有12家公司是在落榜至少一年後重新上榜，另有5家是新進榜的公司。排名前十的企業依序為蘋果、Alphabet、亞馬遜、微軟、特斯拉、三星、IBM、華為、索尼、輝瑞。

BCG董事總經理陳美融指出，前50大創新企業未見台灣公司上榜，主要也反映台灣雖然在全球創新供應鏈占有一席之地，擅長成品管控與流程優化，但在解決方案與業務模式創新上，仍然有長足的進步空間，其常見的主因，包括跟隨潮流但缺乏根據自身能力及市場機會匹配來選擇創新領域、欠缺跨產品思考市場進入等端到端的商業模式、過度由上世代高層主導創新的「老闆說了算」文化等，都是在創新發展上的阻礙。

報告也發現，排名前50的創新企業（例如微軟、阿里巴巴、思科等）領導層往往展現出更高的性別和種族多元包容力。BCG透過追溯至2005年的資料證明，是多元化推動了創新，而不是創新提高了企業的多元化。